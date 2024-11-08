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民進黨台北市議員林延鳳批台北市長蔣萬安，在台北有豪宅還申請入住官舍，應限期搬離，對此，台北市議員王欣儀點名民進黨4人，包含陳世凱、莊翠雲、鄭英耀、黃偉哲，通通都住宿舍，「更別提他們都有房產，不把他們趕出去就是雙標。」林延鳳痛批蔣萬安，家族在台北坐擁豪宅，卻申請入住位在中山北路精華地段的官舍，蔣應限期搬出官舍，同時要認真解決年輕人的居住問題，「選你當市長，不是選你來納涼當公子哥！」王欣儀今（8）日在臉書發文表示，「民進黨議員說謊、雙標、迴力鏢 」，林延鳳捏造謊言，稱蔣萬安 市長有豪宅還住宿舍，被打臉還打到民進黨自己人。王欣儀說明，蔣市長在國內未擁有過任何房產、之前是跟父母住，並舉例民進黨包含陳世凱、莊翠雲、鄭英耀、黃偉哲，通通都住宿舍，「更別提他們都有房產，不把他們趕出去就是雙標。」王欣儀指出，真相是，台北市首長官邸要自己繳電費、管理費，但卓榮泰院長的官邸兩個月電費就15萬。王欣儀強調，首長合法申請宿舍，合理使用，都不會有問題，但鄭文燦在桃園市長官舍收受賄款；陳菊當高雄市長時，氣爆出人命還叫按摩師到官舍，「這才是真的應該要被檢驗」。王欣儀痛批，更過分的是，林延鳳公開市府主管的個資、姓名、住址、甚至住宅照片，市府主管家庭的安全民進黨能負責？「民進黨議員公然侵犯隱私！」