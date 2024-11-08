高鐵上怎麼會有鴿子的問題？有許多網友7日晚間在社群平台上分享照片，表示看到有鴿子出沒在高鐵上面，而且還飛來飛去，讓許多乘客在車廂左閃右躲，後來列車長在到站之後準備要將鴿子趕下車，以為是鴿子誤闖禁區，沒想到鴿子竟然有主人，隨後主人以及鴿子都被請下車，讓乘客傻眼表示：「怎麼會有人帶鴿子搭車還沒關好.....」引起討論。
許多網友7日晚間在社群平台「Threads」貼文指出「高鐵上面有鴿子耶？」、「我搭的這班高鐵有鴿子在飛.....你敢相信」、「高鐵風雲」，只見貼出的畫面中，有一隻鴿子在高鐵車廂的走道上面走來走去，還時不時揮動翅膀在車廂內飛行，許多乘客都左閃右閃，盯著那隻鴿子看。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應表示「這個會不會太好笑，是停站的時候偷偷跑進來的吧？」、「怎麼會有鴿子的問題啦！後來怎麼處理？」、「鴿子：用飛得太慢我只好搭高鐵北上囉」、「我也在同個車廂！沒想到最後鴿子竟然是有主人的.....」、「對於怕鳥的我來說，遇到我真的會崩潰。」
列車長、清潔人員到站急捕捉！鴿子竟不是野生「有主人」
而網友們搭乘的這班列車，其實是7日晚間842車次北上高鐵列車，在傍晚6時行駛接近苗栗站時，一隻鴿子突然出現在列車走道上徘徊，乘客見狀也緊急通報列車長處理，原本以為應該是在停站的時候，有鴿子誤闖車廂，於是包括清潔人員、列車長在到站之後開始捉捕鴿子要趕牠下車。
沒想到正當一行人都在抓鴿子時，突然出現一位頭戴白色帽子的男子也現身，這才發現鴿子的主人就是他，不知道為什麼鴿子會跑出來，經過列車長勸誡不能帶鴿子上車之後，要求男子攜帶自身行李以及鴿子一起下車。讓不少乘客表示「最後結局真想不到....怎麼有人會帶鴿子搭高鐵還沒關好！」
搭高鐵不能帶鳥禽類動物！否將將被拒載
事實上，交通部多年前就已經規定禁止寵物鳥登上高鐵、捷運、客運等大眾運輸工具，僅開放小型的寵物鳥。對於該事件，台灣高鐵也重申，旅客不得攜帶禽鳥上車，若經查獲除立即拒絕載送外，若影響其他旅客安寧或營運安全，高鐵公司將立即通報鐵路警察依法辦理，呼籲旅客切勿以身試法，影響高鐵安全及其他旅客權益。
根據高鐵官網說明，除了鳥禽類不能帶上車之外，還包括危險物品、無煞車之手推車、氣球、具攻擊性物品等，如被發現高鐵都有拒載請乘客下車的權利，提醒民眾要搭乘高鐵時，務必要在特別注意，不要目的地還沒到就已經先被請下車囉！
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應表示「這個會不會太好笑，是停站的時候偷偷跑進來的吧？」、「怎麼會有鴿子的問題啦！後來怎麼處理？」、「鴿子：用飛得太慢我只好搭高鐵北上囉」、「我也在同個車廂！沒想到最後鴿子竟然是有主人的.....」、「對於怕鳥的我來說，遇到我真的會崩潰。」
列車長、清潔人員到站急捕捉！鴿子竟不是野生「有主人」
而網友們搭乘的這班列車，其實是7日晚間842車次北上高鐵列車，在傍晚6時行駛接近苗栗站時，一隻鴿子突然出現在列車走道上徘徊，乘客見狀也緊急通報列車長處理，原本以為應該是在停站的時候，有鴿子誤闖車廂，於是包括清潔人員、列車長在到站之後開始捉捕鴿子要趕牠下車。
沒想到正當一行人都在抓鴿子時，突然出現一位頭戴白色帽子的男子也現身，這才發現鴿子的主人就是他，不知道為什麼鴿子會跑出來，經過列車長勸誡不能帶鴿子上車之後，要求男子攜帶自身行李以及鴿子一起下車。讓不少乘客表示「最後結局真想不到....怎麼有人會帶鴿子搭高鐵還沒關好！」
搭高鐵不能帶鳥禽類動物！否將將被拒載
事實上，交通部多年前就已經規定禁止寵物鳥登上高鐵、捷運、客運等大眾運輸工具，僅開放小型的寵物鳥。對於該事件，台灣高鐵也重申，旅客不得攜帶禽鳥上車，若經查獲除立即拒絕載送外，若影響其他旅客安寧或營運安全，高鐵公司將立即通報鐵路警察依法辦理，呼籲旅客切勿以身試法，影響高鐵安全及其他旅客權益。
根據高鐵官網說明，除了鳥禽類不能帶上車之外，還包括危險物品、無煞車之手推車、氣球、具攻擊性物品等，如被發現高鐵都有拒載請乘客下車的權利，提醒民眾要搭乘高鐵時，務必要在特別注意，不要目的地還沒到就已經先被請下車囉！