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日前有網友披露財政部「雲端種樹趣 e起集點樹」抽獎活動有4人重覆中大獎，財政部堅稱「一切合法」，昨（7）日活動粉專發佈新公告，表示未來將以私訊方式通知得獎者。對此，國民黨立委王鴻薇痛批，「現在是直接蓋上『財政布』了嗎」，到底是「調權重」，還是「調到自己人全中」？王鴻薇今（8）日在臉書發文表示，財政部的雲端發票抽獎爭議，到現在還是解釋不清楚，越描越黑。而另外一個活動「AI人氣王」的得獎名單，財政部昨天直接在粉專宣布不公布了，之後才會再私訊中獎者。「現在是直接蓋上『財政布』了嗎？直接黑箱處理演都不演？」王鴻薇指出，這次的雲端發票抽獎，財政部說是因為抽獎程式的設計邏輯不同，不是一般的隨機抽獎，而是會隨著參與度調整權重，「但這樣的說法誰會相信？全世界到底有哪個抽獎會調權重？大家也質疑，到底是『調權重』，還是『調到自己人全中』？」王鴻薇痛批，財政部這齣爛戲，已經讓大家對政府舉辦的抽獎信心全無，過去所辦過的抽獎，恐怕都要好好徹查一番，看看大家到底都被騙了多久。