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2018年美中貿易戰之後，許多台商都將生產基地從離開中國轉至東南亞、墨西哥，但面對川普2.0時代，恐又要面臨第2次供應鏈移轉，中經院提醒，台商過去國際化程度較少，隨著新時代來臨布局廣度必須要再提升。近年受到川普、拜登政策影響，許多台商都將供應鏈從中國轉至東南亞、墨西哥。中經院連賢明表示，後續是否可能再出現第2次供應鏈移轉，將會受到川普政府的美國貿易政策牽動。中經院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈報告時提到，隨著川普上任重新檢視各國的貿易政策時，到越南、泰國、馬來西亞及印度的台商都要再注意，尤其台商近幾年都積極到泰國、越南布局，但是隨著中資也開始進場，若是造成混淆，美國可能出招也會傷及到台商。她舉例，川普在第一任有針對越南因為美越貿易逆差過大，針對越南展開「301條款」調查，後來結果在川普卸任前出爐，認定確實存在「不公平貿易行為」，但拜登政府後來考慮到初犯就沒有課徵301關稅，川普重新回歸後，勢必會再針對越南。中經院區域發展研究中心主任劉大年也認為，川普只相信回流，不相信近岸、墨西哥及東南亞，目前已經放話要對墨西哥加課關稅、東南亞還沒講，但也認為川普雖然喊出無差別關稅，但實際落實可能還是會有打折空間。徐遵慈也強調，目前為止台商到東南亞投資所面臨最大問題是缺工、缺電，「關稅是更次要的地方」，而有些廠商為了避免勞動人權議題，或是誤用新疆棉花，選擇到南亞孟加拉設廠，預估台商布局必須要更加全球化。然而，連賢明提醒，台灣過去生產基地都集中在中國，並沒有相當國際化，是一直8年前才慢慢國際化，擴及到東南亞、美國及歐洲，事實上這段期間也不能說一帆風順，台商在面對法令、文化及勞工議題上繳了很多「學費」。川普2.0最重要主軸就是刺激製造業回流，但是按照台商所習慣的生產模式，比較不適用先進國家，「高階、工人少」的模式，也比較不熟悉如何使用全世界的人才，這些領域台灣都沒有那麼熟悉，認為這段國際化過程，仍舊必須花一段時間。