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▲瑪丹娜選擇把川普當選美國總統的怒氣靠吃來發洩，把一堆蛋糕、甜點吞進肚子裡。（圖／摘自IG）

▲瑪丹娜發圖文表示試圖要理解已被定罪的川普，如何能當選美國總統？（圖／摘自IG）

美國總統大選結果讓許多支持民主黨的演藝圈大咖超級不爽，其中也包括「大姐大大」瑪丹娜。她發布了一張「X！川普」蛋糕的畫面，寫道：「昨晚，用這個蛋糕把我的嘴填滿。」顯然她怒吃一波，不然無法消心中之氣。她早先就曾在社群網站上發出圖文，稱自己雖然在巴黎玩得樂不思蜀，還是得趕快回美國投票，希望大家和她一起投給賀錦麗，不料賀錦麗以明顯差距敗給了讓她倒胃口的川普，也難怪她那麼火大。瑪丹娜的攻擊還沒到此結束，她另外發了張圖文，在她的照片上疊上一堆文字，寫道：「試圖搞懂為什麼一個被定罪的重罪犯、強暴犯、偏執狂會被選為我們的總統，只因為他可能對經濟有利？」這一次民主黨出動一堆演藝圈大咖公開聲援賀錦麗，一度顯得氣勢浩大，最終卻還是不敵捲土重來的川普，評論都認為社會菁英與平民百姓之間，真的有段距離。在4年前，瑪丹娜也是拜登的支持者，對於民主黨的愛，未曾改變。川普勝選後，不僅瑪丹娜，一堆好萊塢名人出來哀嘆美國怎會選出對於弱勢和女性都不友善的川普當下一任的總統？可是結果已定，大家也只能各自承受，也許像瑪丹娜這樣怒吃一波，也是不錯的方式。