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▲ 「美味祭日本物產展」集結豐富的日本物產。（圖／記者陳美嘉攝，2024.11.08）

▲ 「美味祭日本物產展」集結豐富的日本物產。（圖／記者陳美嘉攝，2024.11.08）

漢神巨蛋週年慶迎來最矚目的年度盛典「美味祭日本物產展」，即日起~11/18於8樓壓軸登場。除了集結豐富的日本物產，更規劃「YOSAKOI大遊行」帶民眾體驗日本傳統祭典盛事。今（8）日開幕儀式邀請到YOSAKOI發源地的高知市市長桑名龍吾到場為活動揭開序幕，更有高知市YOSAKOI特派職人現場演出祭典最原汁原味的舞蹈表演。此次物產展集結9家初登場名店與眾多日本各地名店好物，其中包括來自高知達人販售的「土佐くれ竹」，使用高知名產的柚子醋調製的手卷壽司，清爽的風味令人食指大動、北海道人氣拉麵店「らーめん 海鳴」、厚切酥脆豬排「豚の家」。此外，高雄初登場的福岡名店「茂吉奇積 (もち吉)」精心製作出各式香脆口感的煎餅，每一口都充滿匠心獨具的美味，還有日本極高知名度的新潟縣燕三条職人鍛造的刀具「剣謙心」等限定開賣。為了迎接YOSAKOI盛大祭典遊行，更於1F舉辦「食在遊料屋台美食展」，將廣場打造成最道地的日本氛圍，一起瘋祭典。邁入第五回的YOSAKOI大遊行今年邀請到多位高知當地專業舞蹈職人親臨現場演出。漢神兩館將於11/9、11/10熱鬧舉辦「YOSAKOI大遊行」，活動將號召百人一同共舞，要讓顧客體驗到難忘的日本祭典盛宴。此外，即日起~11/18活動期間，於8F日本展消費滿1千元即可至6F服務中心對兌換乙次抽獎資格，有機會抽中高雄直飛大阪的來回機票。