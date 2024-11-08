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金州勇士開季狀態絕佳，球隊目前戰績7勝1敗，攻防水準都非常出色，開季低迷的Jonathan Kuminga在轉任替補後表現有所回升。勇士隊總教練Steve Kerr在參加了灣區電台節目《Willard & Dibs》時，確認會讓前者繼續擔任板凳球員。至於為何Jonathan Kuminga在替補定位上的發揮比先發更出色，主要可能有4點原因。在《Willard & Dibs》節目上，Kerr被問到為何在Curry回來之後，Kuminga仍未回到先發？Kerr表示主要是考量到陣容的契合度，「我們需要考慮場上的5名球員是否適配。我們需要他（Kuminga）的衝擊力，說實話比起先發，替補陣容更需要他。」「他對於（擔任替補）這件事處理得很好，我很愛。我們都知道他想打先發，球隊每個人都想，但這沒有影響到他對比賽的努力和投入。」Kerr這樣說道，「我認為，他擔任替補之後的表現更好了，在這支球隊裡的定位很適合他。所以，直到事情有改變之前，我們會繼續這樣安排，我喜歡他的表現。」最近4場比賽，Kuminga替補出賽26.8分鐘，場均17.8分4.8籃板2.7助攻，投籃命中率50%，三分球命中率33.3%。Kerr認為，雖然Kuminga的表現非常出色，但他的技能和球風更適合替補陣容，讓他從板凳出發能更好地發揮他在場上的影響力。Kuminga擁有優秀的體能條件，擅長快速攻防轉換，他的運動能力強在替補陣容中可以製造更大的優勢，帶動場上節奏，彌補主力休息時的火力空缺。勇士在前8場比賽板凳火力高居聯盟第一，超過60分，就是例證。勇士的先發陣容中圍繞著Stephen Curry、有一套核心的打法，Kuminga對球權需求和技術特點並不適合這個體系。顯然Kerr讓他從板凳出發，比較不會被此局限於特定的角色。Kuminga在替補席上能提供多樣的戰術選擇，讓教練團可以根據比賽需求，靈活調整陣容應對不同對手。