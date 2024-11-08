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民進黨台北市議員林延鳳7日批台北市長蔣萬安，在台北有豪宅還申請入住官舍，應限期搬離，對此，臉書粉專《不演了新聞台》表示，「林延鳳是不是腦殘？」臉書粉專《不演了新聞台》7日發文表示，台北市議員林延鳳今揭露，台北市長蔣萬安「家族坐擁數處豪宅」，卻住在中山區豪華官舍裡「免房租」，相對於過去市長陳水扁、馬英九、郝龍斌、柯文哲任內都還只敢住在自己家，蔣萬安簡直是做最壞示範，要求限期搬出。《不演了新聞台》指出，對此，蔣萬安回應表示，他在北市跟全國各縣市全沒置產，名下沒有任何房子，之前都是跟父母同住，在小孩出生後就是依法申請宿舍。《不演了新聞台》狠酸，「所以市長不能住官舍？林延鳳是不是腦殘？」引得網友們笑翻，紛紛留言「原來官舍是用來養蚊子的」、「安安壞透了！竟然住在法定的官邸！」、「在民進黨的眼裏，官邸是拿來收錢的，不是拿來住的」、「如果按『家族』名下有房子就不能住官舍的標準，要不要一致標準來要求綠營的？」