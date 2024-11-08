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共和黨美國前總統川普在總統大選中勝出，1月即將重返白宮，川普不斷放話將驅逐非法移民，許多移民都感到相當緊張，沒想到，就連2020年自英國移居加州的英國哈利王子（Prince Harry）和妻子梅根可能也面臨危機。哈利王子曾在2023年出版的回憶錄中自爆，自己年輕時曾吸毒，包括大麻、迷幻蘑菇、古柯鹼；認為坦承就能獲得大眾諒解，然而，根據美國的移民政策，移民表格需要聲明無吸食毒品，跟哈利書中形同謊報吸毒史，可能遭到驅逐出境。針對哈利自爆吸毒一事，川普今年2月時曾放話，若他再度當選總統，會驅逐哈利王子，不會保護他，因為他背叛了女王，不可饒恕，要哈利靠自己生存，不會像拜登一樣放任他。美國保守派智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）曾向美國國土安全部（DHS）提起訴訟，要求公開哈利的移民檔案。但今年9月法院裁定文件暫時保密，目前仍在上訴階段。