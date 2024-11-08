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立法院財劃法審查引發激烈爭論，民進黨高雄市黨部主委黃文益今(8)在市議會再度重批國民立委柯志恩，黃文益表示，在各方壓力下，柯志恩總算出來召開記者會，說清楚國民黨版財劃法的立場，將高雄市長陳其邁對財劃法的主張照單全收，但是很遺憾，柯志恩提出的想法就是「左手掏空中央，右手欺騙高雄市民。」黃文益強調，柯志恩在記者會中，將高雄市長陳其邁對財劃法的主張照單全收，納入土地面積、人口老化、社福長照等人口指標，將陳其邁在意的空污碳排及營利事業營業額等，納入財劃法的指標計算，並將首都加給3%給排除，作為國民黨在協商時的版本基礎，都顯示國民黨高度認同陳其邁的意見。黃文益指出，高雄市民在意的是柯志恩在這過程當中，輕忽了高雄的聲音，三騙四騙，一直說謊、硬拗，明明柯志恩是國民黨智庫執行長，又不肯承認國民黨提出的版本與自己有關。黃文益也說在審查過程中，一句為高雄說話的聲音都沒有，等到地方壓力炸鍋後，才在今天召開記者會，全部採納陳其邁的意見，再說將來會調整版本，進入最終協商；黃文益認為，這些過程，民眾都可以看出就是國民黨一慣的套路，不會輕易被國民黨詐騙。黃文益認為，如果按照國民黨版的財劃法修正後，雖然把餅做大，看似增加了地方的財政，但實際上是掏空中央財政，將造成中央在一般型補助及計畫型補助上無預算可支應，影響中央執政。黃文益表示，如果修正財劃法而導致影響了高雄的權益，相信大家都不予認同，但財劃法真正該面對的，是如何修正現行分配指標，兼顧水平跟垂直的公平性，以平衡城鄉發展差距。