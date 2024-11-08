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一名身穿綠色瑜伽裝的越南女子，因為在韓國景福宮外倒立而引發爭議。女子疑似因為要拍攝TikTok影片而做出奇怪行為，此舉也引發路人側目，更登上韓國新聞媒體，但女子強調「並無犯法」。擁有600年歷史的韓國景福宮，是首爾市內最古老的宮殿，也是旅客第一次去首爾必逛的景點。一名來自越南河內的37歲女子Kieu Hoa本月3日在短影音平台TikTok分享，她於10月29日在景福宮倒立練習瑜珈的影片。只見影片中她身穿綠色緊身瑜珈服，在古蹟外牆前倒立，並將雙手撐在地上，讓許多外國人都十分驚訝。影片在社群平台上傳後，不少人擔心女子此舉可能損壞古蹟，甚至影響越南的形象。Kieu Hoa則辯稱，自己沒有違反任何規定，也未被現場工作人員警告，呼籲網友尊重差異。對此行為，韓國國家遺產廳表示，由於發生在景福宮外，不屬於宮內範圍而無法多加干涉。但若在宮內出現誇張舉動，將可依規定暫停參觀並要求離開。未來若發現類似違反宮殿形象的行為，將採取相關措施，必要時由警方介入處理。