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Juan Soto爭奪戰有了新的競爭者！坦帕灣光芒這支小市場球隊，讓人意外的加入了季後豪門球隊們對於Soto的追求之中，成為休賽季最大驚奇。從今年薪資來看，光芒隊本季的年薪總額為8879萬美元（約合新台幣28.5億元），Soto加入之後他們將要付兩倍的年薪支出，因此被認為是一場豪賭。Juan Soto成為今年自由市場上的焦點，他剛滿26歲，上一季效力於洋基隊，該季打出2成88打擊率、41支全壘打和109分打點的好成績。他的經紀人希望幫他爭取一份薪資豐厚的的長期合約，外界認為這位強打不是沒有機會打破大谷翔平7億美元薪資的合約紀錄。光芒隊出人意料地提出了報價，在美國媒體中引發熱議。光芒隊的總薪資在MLB 30支球隊中排名倒數第3，屬於經費有限的「小市場球隊」，因此這個舉動被日本媒體《東京體育》評價為「大膽的賭注」。本賽季光芒的團隊薪資總額僅為8879萬美元，賽季結束後現有合約總額為3680萬美元，這也就是說無論他們開給Soto的是10年、還是12年，他一人的薪資就快抵上和目前和該隊還有合約的球員薪資總和，若真的將他簽下，那它們未來幾乎要花2024年團隊薪資兩倍左右的支出。而當地媒體的反應也都認為這是在差人說夢，《坦帕灣時報》表示，Soto的高額合約要求遠超過光芒隊的預算範圍，雖然抱持一絲奇蹟的希望，但認為光芒幾乎不可能達成這筆交易。光芒隊面臨的其他挑戰，除了簽下Soto的財務難題，光芒隊還得處理主場的修復問題，它因颶風「米爾頓」球場的屋頂被破壞，維修可能無法趕上2025年球季，這讓光芒隊面臨當前的運營難題，需要找到合適的替代方案。