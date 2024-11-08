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台中火力發電廠第二期新建燃氣機組計畫日前通過環評，引起外界質疑，台中市長盧秀燕則認為，台電把所有能源都集中在台中，不利國安。對此，長期關心能源議題的民進黨立委洪申翰今（8）日列出6點澄清，直呼過去把中火蓋成這麼巨大、集中的，就是國民黨，「盧秀燕並不是真的關心國安，她只是為反而反的政治操作而已」。中火二期新建燃氣機組計畫日前通過環評，既有10部燃煤機組，有4部除役拆除，6部除役轉為緊急備用機組，卻被盧秀燕痛批是「增氣不減煤」、能源集中在台中，不利國安。對此，洪申瀚表示，中火空汙在民進黨執政後，已減少了7成，接下來，更已經規劃讓燃煤用量歸零，這個兼顧經濟發展、大幅減煤、大幅減空污，與國家安全的「四贏方案」，台電已經規劃好了，但國民黨跟盧秀燕還在到處造謠，阻擋行政院長卓榮泰解決長年的問題。洪申瀚批評，任何要解決問題的政策，都必須從事實與真相出發，弄清楚以下事實真相，大家就會知道，國民黨現在就是「做賊喊捉賊」，為了政治操作，不惜扯台中人的後腿。洪申瀚也列出6點說明，第一，是國民黨蓋了中火，台中火力發電廠是從國民黨威權時期的1986年開始興建，隨後不斷擴建，一度成為全世界最大的火力電廠，在前總統馬英九與前市長胡志強任內，更達到燃煤量、空污排放的歷史高峰，而在中火燃煤與空污量最高峰的時刻，盧秀燕是當時的台中市立法委員，但她當時卻對國民黨執政下的中火一聲不吭。再來，洪申瀚指出，是民進黨在減煤、減污，前總統蔡英文2016上任後，積極透過電力系統的安排調度，減少中火的燃煤用量與污染排放，跟2014年相比，目前中火排放的空汙已經大幅減少70%，燃煤使用量也減少600萬噸。第三，未來中火還會繼續減煤，洪申瀚提到，在目前台電的中火燃氣一、二期「以氣代煤」的計畫下，中火的燃煤用量可以在2034年歸零，空污排放更可以減少2014年排放量的88%，只要新的燃氣機組早一天可以完工，中火的燃煤機組就可以早一天減少發電。洪申瀚說，第四，舊的燃煤機組保留作為緊急備用，是為了因應國家安全的需求，國民黨在中火蓋了10座燃煤機組，未來將拆除4座，目前預計剩餘6座停用後作為緊急備用機組。洪申瀚說明，緊急備用平常是不會發電的，用煤量跟排污量都是零，這是為了因應國安、天災等緊急狀況時，才會啟用，更不會有機組全開的狀況，以高雄興達一、二號燃煤機組轉為緊急備用已超過一年為例，總共只啟動了一天作為機械測試，其他時間都處於停機備用，完全沒有污染。第五，那盧秀燕跟國民黨現在還在反什麼？洪申瀚批評，盧秀燕跟國民黨現在就是「做賊喊捉賊」，過去蓋了這麼巨大的中火，製造了問題，但現在還要阻礙民進黨解決問題，「國民黨繼續阻擋中火新燃氣計劃，就是繼續阻擋中火減煤，就是繼續傷害台中市民的健康權」。最後，對於盧秀燕稱「中火過度集中，反而成為敵人攻擊目標，不利國安」的說法，洪申瀚直批，過去把中火蓋成這麼巨大、集中的，就是國民黨，「如果盧秀燕真心關心電力集中的受攻擊風險，那為什麼國民黨要到處反對更加分散的再生能源？那他們長期大力主張的核電廠，遇到敵人攻擊不是更危險嗎？所以，盧秀燕並不是真的關心國安，她只是為反而反的政治操作而已」。洪申瀚說，當行政院已經願意解決長年的難題，但盧秀燕還在帶頭阻礙，這種「只要科技產業，卻不要發電、不顧國安」的主張，就證明她只是個不負責任的政客而已。