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高雄一名1歲大男嬰本（11）月6日因頭部創傷，緊急送往急診，於7日宣告不治，由於男童顱骨骨折、顏面多處挫傷，檢警認為吳姓母親（23歲）涉有重嫌，向法院聲請羈押獲准，今（8）日進行男嬰遺體複驗，查明確切死因，與吳女結婚但尚未登記的李姓同居人，疑似也有對孩子動手，檢察官將他改列被告，目前交由警方偵訊，稍晚將移送至地檢署複訊。8日上午，檢警相驗釐清男童死因，並提訊男童生母，更同步約談男童李姓生父，檢調將深入釐清，李男是否知悉男童遭虐，或幫助吳女施虐等行為。警方調查，男童生母育有2子，年紀較小的弟弟4歲，目前由其他家屬照顧。社會局指出，去年底及今年3月間，有接獲男童阿嬤通報，但社工訪視時未見傷勢，生母解釋是不小心撞到嬰兒床導致，故未成案。未料7個月之後，卻傳出男童疑遭虐死的憾事。