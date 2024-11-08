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▲本週六日基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨，桃園以北、花東及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。（圖／中央氣象署提供）

▲本週六日東北季風減弱，溫度回升，下週一起迎下一波降溫時機。（圖／中央氣象署提供）

明起至週日（9日、10日）東北季風減弱，氣迎風面降雨減少，氣溫稍回升，不過基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨；下週一至下週三（11至13日）新一波東北季風影響，北部、東半部留意局部短暫雨，高溫下降攝氏3至4度。且下週有颱風生成機會，若成颱將是第23號颱風「桔梗」，路徑預估朝菲律賓呂宋島前進，不過目前變數大，需要進一步觀察。中央氣象署預報員林定宜表示，週六週日（9日、10日）)東北季風稍減弱，銀杏颱風遠離，迎風面降雨減少，氣溫稍回升；基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨，桃園以北、花東及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。氣溫方面也略微回升，北部、東半部高溫攝氏28度至29度，中南部高溫攝氏30度至31度，需要留意日夜溫差。銀杏颱風已往南海移動，不會侵襲台灣，預計將在明天遠離台灣。下週一（11日）東北季風增強，下週二、下週三（12日、13日）受東北季風影響，雖強度較弱，降溫幅度不大，高溫約下降攝氏3至4度，北部、東北部高溫約攝氏25度至28度，低溫攝氏22度、23度。不過東北季風帶來水氣較多，下週一（11日）至下週三（13日）桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。下週三（13日）白天過後東北季風減弱，下週四、下週五（14日、15日）溫度回升，環境轉為偏東風，東半部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。林定宜也提到，目前菲律賓東方、關島西方海面有熱帶擾動發展，未來有機會發展成颱風可能，多數預測路徑朝菲律賓呂宋島前進，少部分路徑預測稍偏北；關島東南方也有兩個擾動還在整合發展，且位置接近、幾乎連在一起，由於預測時間還久，仍存在變數，需要進一步觀察，而先發展成颱風的，將是今年第23號颱風「桔梗」。