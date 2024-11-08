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▲ 泰國擁有豐富的風景名勝，例如清邁的水燈節名聞遐邇。（圖／Pixabay）

泰國觀光局日期公佈永久免簽的國家清單，而台灣就在其中，讓台灣民眾相當興奮。2024年泰國清邁國際天燈節將於11 月15 日至16 日在多個地點舉行，許多網友都說「剛好趕快衝一波」。在佛曆12月15日（約國曆11月15日）月圓時，泰國各地區最具傳統風味的慶典就是水燈節，泰國人將木船做成蓮花狀，放在水中或溪上漂流，同時將清香的花和香柱、蠟燭或是一枚硬幣放在船中，表示對水神虔誠的敬意，也將前一年所犯的過錯洗滌乾淨。水燈節的慶祝活動包括多彩多姿的遊行，特別照明的夜晚及放水燈儀式。在這幾天的黃昏，素可泰地區的人們將紛紛聚集到河邊池畔，把用芭蕉葉做成五顏六色的蓮花燈，緩緩放流水中，目送它們飄向遠方，直到肉眼看不見為止。千萬朵色彩斑斕、光燦耀眼的蓮花，將漆黑的河面鋪成宛如鑲滿鑽石的黑絨布，又似佈滿閃爍星斗的夜空，可說是泰國最浪漫美麗的節日。放水燈的儀式，讓湄南河成為充滿祝禱和浪漫風情的美麗河川。 而水燈節期間，在清邁的屋宇及寺廟還可看到以彩色紙燈籠的裝飾，掛在門外的紙燈籠以香蕉葉和樹枝框住，迎風搖曳生姿，煞是美觀；在北部的「湄宏順」地區，則以不同於泰國的緬甸方式慶祝水燈節，他們將蓮花繫於紙燈籠上，在夜晚的空姆山頂往天空施放。另外，水燈節期間素可泰古城會舉辦燭光、煙火、民俗舞蹈等表演活動，古老的佛寺和佛像在燈光映照下與水燈相輝映，營造出神秘且令人著迷的氣氛。遊客還可以觀賞來自泰國北部的大型水燈遊行、水燈設計比賽、大象決鬥表演和選美比賽，為水燈節增添更多的樂趣和文化體驗。