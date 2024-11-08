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川普6 日確定勝選美國總統，當選前曾說台灣偷走了美國的晶片生意，揚言要對台收保護費，如何影響台灣半導體市場備受關注。對此，名嘴歷史哥表示，川普頭腦非常清楚，因此民主黨簽了台積電3廠的約，川普不但要，還要加碼；歷史哥直呼，「亡國滅種啊！矽盾就直接毀了」。歷史哥今（8）日直播時表示，4月份美國商業部的新聞稿，寫得非常清楚，台積電要投資65.5億美元，換取6.6億的美國補助，且是非綁定約，是否執行要看美國認為有無達標，「且不只是台積電1家，而是16家供應商都要一起去！」歷史哥直呼，「亡國滅種啊！矽盾就直接毀了」，認為這不只是肢解，而是「破碎！下沉！毀滅！」，台灣就不應該有川粉，「啥粉都不要」，不是每天都在講要愛台灣，以台灣為中心的話，「粉那個美國的霸權是怎樣？」，還有人在妄想繼續舔著美國，就看看川普上台怎麼做的。歷史哥強調，川普很清楚，台積電有個東西是短期內非常難帶走的，就是世界第一名的台灣半導體人才，包含台積電第4代領導王英郎先生，也是台灣本土出產的人才，「基本上台積電第3代後就不再用留美回來的，因為美國科技業根本跟不上台灣」。歷史哥舉例，「Intel都搞成什麼樣子了？高通都搞成什麼樣子了？就連艾司摩爾都快怪怪的了」。歷史哥指出，美國要台積電蓋3個廠，第一廠4奈米，第二廠3奈米，第三廠是最先進製程，「當初不是說5奈米以下不會先去？去了！」，最近新一輪的談判，更是提到台積電的研發中心會過去。歷史哥表示，一定會有人說這是民主黨規劃的，共和黨不會執行，但川普不是白癡，相反地，頭腦非常清楚，美國利益優先，因此民主黨簽了約，川普不但要，還要加碼，「民主黨只敢簽3個廠，川普全都要，6個場、60個廠都可以」。