我是廣告 請繼續往下閱讀

2024美國總統大選由共和黨總統候選人川普（Donald Trump）獲勝，民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）大敗，除了因為經濟，民主黨的「DEI」（多元、公平和包容）倡議遭到否定也被認為是原因之一。民主黨內開始出現檢討政治正確與性別多元的聲浪，已經有兩位眾議員公開表態，反對跨性別運動員參加女子體育比賽，改變了他們之前過去的立場。根據《國會山莊》報導，川普在選戰最後階段針對反跨性別議題砸下許多資金宣傳，這些廣告出現在體育比賽期間，得以滲透到許多美國大眾心中，而民主黨對此束手無策。如今，開始有民主黨人質疑過去的主張是否正確。紐約民主黨眾議員蘇奧齊（Tom Suozzi）表示，「我不想歧視任何人，但我認為出生時是男孩的人不應該參加女子運動」，蘇奧齊進一步強調，民主黨必須停止迎合極左派，民主黨沒人敢反對跨性別運動員，「但他們應該要說出來」。麻薩諸塞州眾議員莫爾頓（Seth Moulton）也表示，賀錦麗與民主黨不願放棄跨性別運動員，最終導致選戰失利。莫爾頓說，「民主黨人花了太多時間試圖不冒犯任何人，而不是誠實面對許多美國人面臨的挑戰，我有兩個小女兒，我不希望她們在運動場上被男性或前男性運動員碾壓，但作為一名民主黨人，我應該不敢這麼說」。蘇奧齊和莫爾頓過去在眾議院都曾多次投票支持民主黨的保護跨性別者權利法案，但兩人態度如今都出現逆轉，認為民主黨應該改變對跨性別問題的態度。