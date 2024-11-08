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在步入傳統外銷旺季，加上人工智慧、高效能運算等新興科技應用需求持續暢旺，財政部今（8）日公布今（113）年10月出口413億美元，創歷年同月新高，年增8.4%，連續12個月正成長；累計前10月出口3904.2億美元，年增10%，規模值也創歷年同期次高。財政部統計處長蔡美娜預估，全年出口值有望創歷年次高紀錄，年增率達主計總處預估目標8.7%機率相當高，但要超過1成有難度。至於川普重返美國白宮，對全球經濟及我國外貿有何影響？蔡美娜分析，由於川普是高票當選，而且有望完全執長，較易貫徹競選主張，但他明年1月20日才就職，加上選舉語言是否會落實執行，貿易戰、被加徵關稅的對方也不會任憑挨打，最後恐演變互相報復，會不會傷人傷己有待觀察。不過，就川普之前出任美國總統的經驗來看，加徵關稅的雙方廠商都會提前2、3個月因應，被打那方。競爭對手會拿到轉單效應，像台灣、越南就有拿到轉單好處，還有全球供應鏈重組，也迫使許多廠台商回台設廠，這是當時看到的3大面向。只是，蔡美娜也提到，過去歷史不見得重演，反而有一個警訊，當兩國進行貿易戰，就意味全球經濟不確定性升高，也會影響投資與消費意願，全球經濟成長動能仍受影響，進一步減緩出口表現，尤其川普就任後，要注意川普具強烈美國優先意識，未來4年執政期間，全球貿易保護主義、美中經貿、科技對抗顯然會延續，也成為觀察全球經濟成長及我國外貿表現的最大不確定性因素。根據財政部統計，今年10月主要出口貨品中，資通與視聽產品、電子零組件各年增 28%、6.1%，兩者併計成長14.1%，為出口的驅動引擎；礦產品受油價走跌影響，出口年減27.8%，塑橡膠及其製品、化學品因市況疲弱及海外同業產能持續開出，分別下滑6.6%、5.3%。累計前10月資通與視聽產品出口年增72.6%、電子零組件出口年減3.3%，合占總出口比重65.0%，寫下歷年同期最高紀錄。10月對主要市場出口消長不一，其中對美國、東協各年增20.5%、13.1%，對總出口貢獻率分別為4成 6、2成8，對歐洲小增2.1%，對日本、中國大陸與香港分別年減15.7%、2.1%，在5大市場之外，對墨西哥出口成長2.1倍，貢獻率與東協相當。累計 今年前10月對美國、東協出口值均創歷年同期新高，各增55.0%、14.2%，對日本、歐洲、陸港則分別下降18.2%、8.5%、2.6%。展望未來，雖有地緣政治衝突、美中科技角力等不確定因素，增添總體經濟前景風險，惟隨主要國家放寬貨幣政策，有助活絡全球經貿動能，加上人工智慧等應用持續推展，國內半導體廠商兼具產能與製程優勢，得以適時掌握此波商機，以及年終消費旺季來臨，均可望維繫我國第4季出口穩健成長。蔡美娜認為，全年出口年增率達成主計總處預估8.7%機率相當高，創歷年單月次高也沒問題，但年增率再麼看好，也不會超過1成，難度有點高。