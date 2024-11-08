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立法財政委員會日前審查「財政收支劃分法」，引爆藍綠衝突，國民黨立委柯志恩近日表示，她不支持國民黨《財劃法》版本給台北多3%分配稅。對此，民進黨立委黃捷今（8）日反擊，「抓包柯志恩說謊！國民黨財劃法就是她提的」。立院財政委員會日前審查《財劃法》，引爆朝野衝突，而在國民黨版本中，因保障台北市有3%分配款項，被綠營質疑不公平，有意參選高雄市長的柯志恩也認為，高雄土地面積比台北大11倍，直呼不公平。對此，黃捷表示，身兼國民黨智庫執行長的柯志恩，今年4月2號召開國民黨全國共識會議，在會議上直指「現在非綠席次過半，正是修財劃法最佳時機」，並主導財劃法智庫版本，成為立院國民黨團版本，不過，在財劃法被硬闖後，柯卻兩度改口，先是稱「完全不贊成國民黨團版本列首都3%分配稅」，再辯解「那是財委會，我根本不知道！」黃捷批評，柯志恩的財劃法欺負高雄，出事了就說謊甩鍋、爭功諉過的性格就是柯志恩的真面目，並質問「柯志恩，妳為什麼愛說謊？」