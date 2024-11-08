我是廣告 請繼續往下閱讀

▲明年第一季已爭取到多場超過3,000人大型國際會議，經發局為擴大會展經濟效果，近日將公告擴大補助計畫，預期創造百億商機。圖為2022台灣設計展。（圖／高市府經發局提供）

隨著疫情解封、會展產業持續復甦，全球實體會展活動場次穩定成長。根據國際會議協會（ICCA）公布2023年協會型會議排名，高雄全球排名於台灣所有城市中僅次首都台北。根據統計，高雄會展活動今年度已經超過250場，較去年大幅成長45.66%，包含來自全球28國的「2024亞太肝臟研究學會」、30國的「2024亞澳神經外科醫學會」、「2024 TASTI台灣太空國際年會」等。明年第一季也確定爭取到台灣婦產科醫學會年會、MDRT DAY TAIWAN 2025，以及睽違19年回到高雄的國際同濟會50週年的亞太年會，都是超過3,000人的大型國際會議，此外，全球電機電子技術領域權威的IEEE國際級會議更有4場將落地高雄，展現出高雄推動會展產業的成果。高雄市政府經發局長廖泰翔表示，市府推動會展產業已逾10年，空間硬體完善、服務人力配合度高，會展產業表現亮眼，高雄擁有頂級的展會場館，以及充裕的星級飯店，硬體設備一應俱全，且坐擁山海河港壯麗景緻、多元族群文化人文風情等豐富的觀光資源，同時擁有國際機場、高鐵、旅運中心、捷運輕軌等交通便利優勢，是相當適合發展會展活動與商務觀光的旅遊城市。高雄隨著疫情解封，實體會展活動場次呈現爆發性成長。廖泰翔強調，高雄的會展經濟成效不僅反映在特定排名，由於ICCA排名統計僅將國際協會型會議列入認定，部分國際型展會活動並未列入，實際上今年爭取到許多指標性的國際展會在高雄舉辦，皆帶來許多觀光、住宿等周邊產業外溢效果，包含睽違12年回到高雄的「國際同濟會台灣總會第50屆全國年會」、全世界最大的台商組織「世界台灣商會聯合總會30週年紀念大會」。安益集團高雄展覽館董事長涂建國指出，高雄展覽館是南部地區最重要的展覽場域，今年啟用10周年，也是高雄發展會展城市的第1個10年，期待與產業鏈夥伴有更多創新合作，啟動高雄會展新動力，以躍為全球化會展首選地目標邁進。全球電機電子技術領域權威的IEEE國際級會議也確定於明年將有4場落地高雄，IEEE MEMS 2025大會主席李昇憲教授表示，奈微機電系統技術已成為全球科技發展的關鍵焦點，並被認為是本世紀最重要的科技之一。IEEE 微機電系統國際學術研討會（Micro-Electro-Mechanical Systems，簡稱MEMS）堪稱是全球微感測器、微致動器及微系統領域的最頂尖盛事，台灣能成功爭取到2025年主辦權、並在高雄舉辦可謂殊榮，這也顯示台灣在微機電、感測器與致動器領域已是具國際舉足輕重的影響力，更凸顯出高雄為國際會展城市的地位。台灣負責組織會議團隊的林裕城教授表示，將依據多年辦理國際會議經驗，全力以赴辦好國民外交，帶給貴賓深刻難忘的印象。經發局表示，接下來為了吸引更多人潮、並擴大會展經濟效果，落地高雄精準對接各大產業，包含民生消費、旅宿觀光、交通運輸、商業服務業等周邊產業，市府已規劃「會議展覽活動擴大補助計畫」，將再擴大給予參與人次超過1千人或住宿超過100人次的大型會議、展覽或活動補助，並為主辦單位提供單一窗口行政協助，整合在地各類型會展場地旅宿等資源，減少籌辦作業成本，積極爭取更多會展活動落地高雄，目標明年高雄會展活動遍地開花，除了超過百萬人次、更擴大外溢周邊產業，預估超過百億商機，帶動整體經濟發展，相關辦法將於近日公布。