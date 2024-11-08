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入圍本屆金馬獎「最佳新導演」的《空房間裡的女人》導演邱陽，還在今年的「金馬學院」擔任導師，笑稱「在學院打工到昨天晚上才能睡覺」，因為還要為片子做後製，雖然待在台灣幾天，還沒有機會欣賞其他入圍對手的作品。他拍短片出身，《空》片是首部長片作品，自認還有遺憾與未盡完美之處，聽聞金馬場次搶票一空，笑言是「醜媳婦要見公婆」的感覺，有點害怕，透露片中主角的塑造，原是來自於他對媽媽生活的觀察。《空房間裡的女人》突顯中國社會裡的女性，在不少方面都受到男性的壓制，偏偏和女兒之間的關係也頗緊張，演員有不少是素人，卻都看不太出來，邱陽表示這部片是角色驅動，不是情節驅動，沒有想講故事，而是想去探索裡面的這個主角到底是什麼樣的人。他在寫劇本時，正在閱讀諾貝爾文學獎得主艾莉絲孟若的小說，不自覺受到影響想講媽媽的故事。他小時候和媽媽的關係也沒很好，念完大學回到家才開始注意觀察媽媽的生活，在寫《空房間裡的女人》就設定了主角是一位中年的媽媽，隨著情節不斷地演進，觀眾會開始注意到原來她有這麼多不同的面相。邱陽笑言雖然片子讓他還是覺得有些遺憾，某些部分該做到而沒做到，但他很欣慰做完了這部片。和素人合作有時會有驚喜有時也很冒險，因為他們往往個性和劇中人物相差很多，需要先安排課程讓他們更理解「演員」在做什麼。有時候不是專業出身，也無法理解拍戲原來在3個月之內，每天都要拍10幾個小時，很久又很累，拍長片更不像拍短片，如果有什麼問題，也許忍一下，6、7天之後就殺青了，長片一拍3個月，忍耐的越多就會累積越多，到最後就會爆炸，會很痛苦、很焦慮，無怪乎能完成都已經很開心了。《空房間裡的女人》一開場是在籃球場上，邱陽笑言中學的時候當然也是打過籃球，沒有打得很好，也沒有打哪個固定的位置。聽聞台灣媒體拱他找其他入圍的新導演一起比個籃球，他自我解嘲：「我可以當啦啦隊。」本屆金馬獎頒獎典禮將於23日（週六）在台北流行音樂中心舉行。