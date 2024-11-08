我是廣告 請繼續往下閱讀

針對國民黨立委柯志恩今(8)日會同9名高市議員召開記者會說明財劃法立場，高雄市議員邱俊憲隨即反問出席國民黨部記者會的國民黨籍民代們，到底支不支持，三分鐘送出立法院委員會的國民黨團版本財劃法？！他認為，基本上，就是支持市長陳其邁日前所講的高雄市政府建議的版本！邱俊憲指出，國民黨整個記者會，主要解釋他們支持講要納入空污、土地面積、老年人口等等計算因子，基本上，就是支持陳其邁市長日前所講的高雄市政府建議的版本！邱俊憲強調，雖記者會上這樣表達，但立法院要做決定時，卻又死心地支持國民黨版本！回到高雄時，才再說要支持高雄的方案！市民不滿了，才再解釋說，現在送出去不是最後版本，柯志恩委員根本就是間接證明，國民黨強行送出委員會的法案，就是一個沒有共識的版本，根本就是在開人民社會的玩笑！邱俊憲也說，柯志恩講她跟過去主張要修改財劃法的地方首長一樣，一樣要修法，她認為，結果比過程重要，要大家不要看過程，這只是再次證明，程序正義國民黨毫不在意！邱俊憲無奈的說，柯志恩可能不知道，牽一髮動全身的財劃紀律，光講一個本由中央統辦的法定社會福利措施，修法將中央財源挪移至地方政府後，應辦法定社福事項，各地方政府要不要辦、有沒有能力辦、要怎麼辦？邱俊憲再次強調，未取得共識、充分討論的修法，預計可見的相關問題樣態眾多，但國民黨們不負責任的只想處理金額分配問題，相關配套討論與可行方案，卻看不得任何具體共識！這就只是在搶糧搶權、毀憲亂政！而不是為了這個國家長治久安！呼籲國民黨還是要懸崖勒馬、回頭是岸！