《原子少年2》即將在今（9）日舉辦演唱會，同時也是總決賽首播日，《NOWnews今日新聞》特別在演唱會前專訪到各隊人氣選手，包括「克卜勒」李定、「小行星」陳彥旭、「晨之星」禾雁凱、「天狼星」潘永安、「鑽石星球」李東翰、「風行者」郭哲愷。少年們經歷一整個賽期，不但成長了許多，也磨出了革命情感，其中人氣選手李定和李東翰，在參加節目前就是認識6年的好朋友，本來同在「克卜勒」的他們，一度被拆開成為對手、決賽前又回到同一隊，採訪期間兩人各種相愛相殺的互動，像是碎念對方去看醫生、自爆天天吵架又和好、自居對方的經紀人等等，東翰在被李定問：「要選克卜勒還是鑽石星球？」時，還語出驚人回答：「我選你啦！」
李定腳傷疑復發 李東翰嘮叨：要看醫生
少年們為了節目比賽拚盡全力，李定就自爆自己的左腿有舊傷，在決賽前次錄完影的一周後竟然突然麻掉，在一旁的東翰語帶擔心地插嘴：「你要去看醫生欸！」李定說當時很擔心比賽當場又再復發，東翰再苦口婆心地說：「在發生之前就要去看醫生啊！」李定也承諾自己會注意。
李定有容貌焦慮？李東翰拆台揭真相
身為節目中人氣選手的李定，在日常生活中也開始漸漸感受到人氣，像是去捷運站的時候，會感覺有眼神注意他、或是有人突然跑過來要簽名等等，但他都會點頭快速走掉，因為覺得自己私下狀態沒有很好，坦言自己「偶包很重、有點容貌焦慮」，被問到是否照鏡子會不滿意自己的臉？東翰突然篤定地代替回答：「不可能！」表示李定是照鏡子時會自信爆棚的類型，他的容貌焦慮是例如「今天沒有刮鬍子」會感到不安等等，被問到東翰的說明是否是對的？李定點頭認同，可見兩人非常了解對方。
被李定問要選哪隊？李東翰：我選你！
原先在克卜勒的李東翰，即便在宇宙大爆炸後被換到鑽石星球，節目中看到克卜勒進步很多時，也都會為他們感到很開心，甚至還會大爆哭，這時李定提出了一個終極二選一問題：「克卜勒和鑽石星球你要選哪個？」東翰表示：「我選你啦！」直接變放閃現場。
吵架都是李定挑事！自爆不爽李東翰這點
不過這樣的兩人其實超會吵架，頻率幾乎是天天，至於和好的方式也有百百種，有時候會下一小時就突然和好，李東翰還吐槽，100次吵架有98次是李定先挑起戰爭，李定說因為李東翰常常讓他很生氣，像是自己會看不順眼東翰自戀的時候，東翰不服氣地表示李定自戀程度也不輸他，一旁的陳彥旭都忍不住說：「他們倆個好像快吵起來！」
分開再合體感情變好？笑稱「距離才是美」
但自從兩人分開到不同隊伍以後，李東翰的心境上有了很大的成長和轉變，用不同角度、以旁觀者之姿看著李定，之前看到他會覺得很煩，在鑽石之星時看著克卜勒的李定，就突然覺得：「他好像還不錯喔！」回到同一隊後也有種和解的感覺，兩人笑說由此可知「人與人之間，距離才是美！」別人都在想怎麼跟好朋友、另一半相處，他們的課題則是需要分開。
李定自稱彼此是經紀人 李東翰超愛管對方
愛劇透的李東翰常常讓工作人員很頭痛，他本人卻以此為樂，他回憶有一次在社群網站上講了一串暴雷的話，李定竟然標記製作人來看，就是要控管他！李定笑說他們兩個就像是對方的經紀人，李東翰聞言傲嬌表示：「我才沒有要當」，但似乎有點口嫌體正直，因為東翰也會審判李定的IG貼文等等，問他為什麼要穿這種襪子、把照片放大再放大監督，至於別人的貼文照片會不會也這麼用心看？李東翰表示別人的貼文他只會看看，不會多說什麼，控管對象只有李定一人。
馬上行動力挺 ：https://hidol.fan/atomboyz
《原子少年2》播出資訊
8/24起 每週六
晚間八點｜TVBS歡樂台、TVBS精采台首播、LINE TV首播
晚間十點｜中華電信MOD、Hami Video、愛奇藝iQIYI、LINE TV上線
8/30起 每週五
晚間十點｜中視播出
8/31起 每週六
晚間六點｜《原子少年2 ATOM BOYZⅡ》官方Youtube頻道彩蛋版正片上架
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少年們為了節目比賽拚盡全力，李定就自爆自己的左腿有舊傷，在決賽前次錄完影的一周後竟然突然麻掉，在一旁的東翰語帶擔心地插嘴：「你要去看醫生欸！」李定說當時很擔心比賽當場又再復發，東翰再苦口婆心地說：「在發生之前就要去看醫生啊！」李定也承諾自己會注意。
李定有容貌焦慮？李東翰拆台揭真相
身為節目中人氣選手的李定，在日常生活中也開始漸漸感受到人氣，像是去捷運站的時候，會感覺有眼神注意他、或是有人突然跑過來要簽名等等，但他都會點頭快速走掉，因為覺得自己私下狀態沒有很好，坦言自己「偶包很重、有點容貌焦慮」，被問到是否照鏡子會不滿意自己的臉？東翰突然篤定地代替回答：「不可能！」表示李定是照鏡子時會自信爆棚的類型，他的容貌焦慮是例如「今天沒有刮鬍子」會感到不安等等，被問到東翰的說明是否是對的？李定點頭認同，可見兩人非常了解對方。
被李定問要選哪隊？李東翰：我選你！
原先在克卜勒的李東翰，即便在宇宙大爆炸後被換到鑽石星球，節目中看到克卜勒進步很多時，也都會為他們感到很開心，甚至還會大爆哭，這時李定提出了一個終極二選一問題：「克卜勒和鑽石星球你要選哪個？」東翰表示：「我選你啦！」直接變放閃現場。
吵架都是李定挑事！自爆不爽李東翰這點
不過這樣的兩人其實超會吵架，頻率幾乎是天天，至於和好的方式也有百百種，有時候會下一小時就突然和好，李東翰還吐槽，100次吵架有98次是李定先挑起戰爭，李定說因為李東翰常常讓他很生氣，像是自己會看不順眼東翰自戀的時候，東翰不服氣地表示李定自戀程度也不輸他，一旁的陳彥旭都忍不住說：「他們倆個好像快吵起來！」
分開再合體感情變好？笑稱「距離才是美」
但自從兩人分開到不同隊伍以後，李東翰的心境上有了很大的成長和轉變，用不同角度、以旁觀者之姿看著李定，之前看到他會覺得很煩，在鑽石之星時看著克卜勒的李定，就突然覺得：「他好像還不錯喔！」回到同一隊後也有種和解的感覺，兩人笑說由此可知「人與人之間，距離才是美！」別人都在想怎麼跟好朋友、另一半相處，他們的課題則是需要分開。
李定自稱彼此是經紀人 李東翰超愛管對方
愛劇透的李東翰常常讓工作人員很頭痛，他本人卻以此為樂，他回憶有一次在社群網站上講了一串暴雷的話，李定竟然標記製作人來看，就是要控管他！李定笑說他們兩個就像是對方的經紀人，李東翰聞言傲嬌表示：「我才沒有要當」，但似乎有點口嫌體正直，因為東翰也會審判李定的IG貼文等等，問他為什麼要穿這種襪子、把照片放大再放大監督，至於別人的貼文照片會不會也這麼用心看？李東翰表示別人的貼文他只會看看，不會多說什麼，控管對象只有李定一人。
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8/30起 每週五
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