財政部舉辦「雲端種樹趣，e起集點樹」活動，日前爆出內定中獎名單爭議，有網友對照發現，不同期中獎名單中，有4人重複中獎還都拿走大獎，讓人質疑真實性，引起外界對於雲端發票的相關議題熱烈討論。對此，不少人也逐漸發現，雲端發票出現越來越難中獎的趨勢，臉書粉專「數感實驗室 Numeracy Lab」就分析內部抽獎機制，表示只要雲端發票開出越多，中獎機率就會被稀釋，2023年雲端發票專屬獎中獎機率只有0.0026，證實的確越來越難中獎。
臉書粉專「數感實驗室 Numeracy Lab」近日發文指出，前陣子財政部國稅局舉辦的「雲端種樹趣，e起集點樹」抽獎活動，因不同期得獎名單出現4個重複中獎者，讓眾人開始質疑雲端發票的抽獎真實性。而雲端發票近幾年成為民眾習慣使用的消費工具之一，不只更加環保，政府也推出「雲端發票專屬獎」，讓使用者有二次對獎的機會，藉此提高中獎機率。
不過，5、6月發票開獎後，有網友曬出手頭長達600張雲端發票的截圖，其中一張都沒中獎，讓他苦喊「越來越難中獎了」。那麼是否真的變得更難中獎了？「數感實驗室 Numeracy Lab」透露，「要了解中獎機率，就要先知道抽獎的機制」，一般發票是按照每個位數抽號碼，因此可能會出現很多人同時中獎並瓜分獎金的情形，但雲端發票專屬獎是從所有雲端發票中，抽取指定數量的發票，對應不同的獎項。
「數感實驗室 Numeracy Lab」舉例，「比方說，固定會開出1個百萬元獎，再加上10個2000元獎，若這一期開出的雲端發票總共有3000張，那就是從這3000張中抽出11張獲獎的發票。」而雲端發票專屬獎每期都固定抽出206萬6030組獎項，但隨著雲端發票越來越普及，每一年都開出更多張雲端發票，獎項卻維持少少的200多萬組，中獎機率自然會被稀釋，「光是2023年就開出超過47億多張，平均一期開出8億張，中獎機率只有0.0026」，讓粉專忍不住直言：「也難怪大家覺得雲端發票並不容易中。」但換個角度想，更多消費者一起加入更環保的消費行動，也是好事一件。
「雲端種樹趣，e起集點樹」抽獎爆爭議！財政部：查無不法
財政部舉辦的「雲端種樹趣，e起集點樹」抽獎活動中，有4人包含陳O祥、高O君、有吳O玹、梁O邦等，共帶走了2台iPhone 15 Pro、2台12.9吋的iPad Pro、一台名牌吸塵器、一台名牌飲水機、14吋Macbook pro、捷安特自行車8個大獎，引起外界熱議。對此，財政部進行調查，並於6日公布結果，報告書中提到，重複中獎的4人均非財政部與所屬機關及承辦廠商的員工、配偶及其三親等以內親屬，沒有所謂的內定情形，4個人在活動期間每天取得2至5張雲端發票，平均每張發票消費金額超過百元，載具歸戶也無異常，就目前的調查結果看來，尚符合活動抽獎條件。
財政部也提到，「據承辦廠商說明，係參酌本活動目的撰寫抽獎程式，其未依一般隨機抽奬方式（即積極參加者享有較多抽奬機會），而採調高積極參加者之權數值及給予優先抽獎機會，希望提高積極參與者之中奬率，目前尚難計算其中獎率」。台北國稅局則表示，由於「雲端種樹趣e起集點樹」活動出現4人重複中獎爭議，財政部已完成行政調查，尚待檢調進行司法調查，目前與廠商的合約也暫緩執行。關於4人重複中獎者的獎品，因目前檢調正在進行司法調查，待調查結果出爐後，將會一併處理。
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不過，5、6月發票開獎後，有網友曬出手頭長達600張雲端發票的截圖，其中一張都沒中獎，讓他苦喊「越來越難中獎了」。那麼是否真的變得更難中獎了？「數感實驗室 Numeracy Lab」透露，「要了解中獎機率，就要先知道抽獎的機制」，一般發票是按照每個位數抽號碼，因此可能會出現很多人同時中獎並瓜分獎金的情形，但雲端發票專屬獎是從所有雲端發票中，抽取指定數量的發票，對應不同的獎項。
「數感實驗室 Numeracy Lab」舉例，「比方說，固定會開出1個百萬元獎，再加上10個2000元獎，若這一期開出的雲端發票總共有3000張，那就是從這3000張中抽出11張獲獎的發票。」而雲端發票專屬獎每期都固定抽出206萬6030組獎項，但隨著雲端發票越來越普及，每一年都開出更多張雲端發票，獎項卻維持少少的200多萬組，中獎機率自然會被稀釋，「光是2023年就開出超過47億多張，平均一期開出8億張，中獎機率只有0.0026」，讓粉專忍不住直言：「也難怪大家覺得雲端發票並不容易中。」但換個角度想，更多消費者一起加入更環保的消費行動，也是好事一件。
「雲端種樹趣，e起集點樹」抽獎爆爭議！財政部：查無不法
財政部舉辦的「雲端種樹趣，e起集點樹」抽獎活動中，有4人包含陳O祥、高O君、有吳O玹、梁O邦等，共帶走了2台iPhone 15 Pro、2台12.9吋的iPad Pro、一台名牌吸塵器、一台名牌飲水機、14吋Macbook pro、捷安特自行車8個大獎，引起外界熱議。對此，財政部進行調查，並於6日公布結果，報告書中提到，重複中獎的4人均非財政部與所屬機關及承辦廠商的員工、配偶及其三親等以內親屬，沒有所謂的內定情形，4個人在活動期間每天取得2至5張雲端發票，平均每張發票消費金額超過百元，載具歸戶也無異常，就目前的調查結果看來，尚符合活動抽獎條件。
財政部也提到，「據承辦廠商說明，係參酌本活動目的撰寫抽獎程式，其未依一般隨機抽奬方式（即積極參加者享有較多抽奬機會），而採調高積極參加者之權數值及給予優先抽獎機會，希望提高積極參與者之中奬率，目前尚難計算其中獎率」。台北國稅局則表示，由於「雲端種樹趣e起集點樹」活動出現4人重複中獎爭議，財政部已完成行政調查，尚待檢調進行司法調查，目前與廠商的合約也暫緩執行。關於4人重複中獎者的獎品，因目前檢調正在進行司法調查，待調查結果出爐後，將會一併處理。