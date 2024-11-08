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▲連恩身體被發現有多種非法物品，可能是因為吸毒才產生幻覺。（圖／美聯社／達志影像）

前英國男子偶像天團「一世代」（One Direction）成員連恩潘恩（Liam Payne）10月17日於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯一間飯店墜樓身亡，享年31歲。報案人曾稱，連恩生前具有攻擊性，可能受到毒品和酒精影響。而最新屍檢報告出爐，發現連恩可能在墜樓前就已經呈現「昏迷或半昏迷狀態」，似乎是在意識不清的狀況下墜樓，目前有3人遭阿根廷檢方起訴。綜合外媒報導，連恩在案發前情緒就不太穩定，甚至曾被目擊在酒店大廳摔筆電，不久後就聽到連恩墜樓消息，救護隊到場時，連恩已經不治身亡。而案發後，警方還發現，連恩和女友居住的房間現場一片狼藉，家具和電視都被破壞，現場還有不明白色粉末、打火機和鋁箔紙，疑似有吸毒行為。初步調查也發現，連恩體內有至少5種非法藥物，且有酒精和抗憂鬱症藥物殘留。後續阿根廷警方也證實，連恩生前有吸食毒品，可能是吸毒後產生幻覺，才會發生憾事。最新的屍檢結果出爐，也證實他在墜樓前就已經呈現昏迷或半昏迷狀態，現場沒有他人干預的跡象，因此猜測他應該是在意識模糊的狀態下失足墜樓。不過阿根廷檢方還是起訴了3名嫌犯，包括一名毒犯嫌疑人、一名可能把古柯鹼提供給連恩的飯店員工，以及一名身分未公開，但和連恩關係親密的人員。3人都被指控提供毒品給連恩，其中飯店人員甚至在連恩入住期間，提供2次古柯鹼給對方，至於未公開的該名人員，除了提供藥物之外，還被控訴「因遺棄導致他人死亡」的罪名，全案仍在調查當中。