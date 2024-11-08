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▲規劃多達80個攤位展售南台灣與澎湖的特色伴手禮、商品，也有遊程、體驗票券等特惠好康。（圖／記者陳美嘉翻攝）

由交通部觀光署茂林國家風景區管理處所舉辦的2024觀光區市集日「南區X澎湖」，以「山海仙境，嶼你潮起來」為主題，今（8）日起一連三天於台北華山1914文化創意產業園區舉辦。除了多達80個攤位展售南台灣與澎湖的特色伴手禮、商品，也有遊程、體驗票券等特惠好康，好逛好買，驚喜不斷。2024觀光區市集日「南區X澎湖」集結大西拉雅、雲嘉南濱海、澎湖、高雄與屏東5大觀光軸線亮點好物。展售期間限定為11月8日到10日，活動期間還規劃一共5場1元起標搶好康活動，各展售單位合計買千元可抽盲盒，高雄圓山大飯店更加碼最大獎萬元住宿券帶回家。交通部觀光署自2019年推動觀光圈專案以來，至2024年已成立18個區域觀光聯盟，更於2024年首度以觀光旅遊區(簡稱：觀光區)概念與海外行銷方針融合，帶領業者規劃商品、海內外拚經濟。交通部觀光署署長周永暉表示，南部及澎湖的產業夥伴長期用觀光業的熱情、用心安排遊程，疫情後小港機場的出入境量能穩定回穩，高雄郵輪靠港帶來的遊客也很肯定高雄市、佛陀紀念館等國際級的接待水準。此次市集日也是呈現南台灣與澎湖業者們接待國內外的旅客的專業與遊程特色，歡迎旅遊同業及旅客們一同細細交流，感受南台灣與澎湖觀光的高品質與競爭力。