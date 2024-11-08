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▲婦幼隊希望透過宣導，將反詐觀念分享給為民服務的公務部門，讓更多人了解詐騙手法，進而避免受詐。(圖／高市警局婦幼隊提供)

高雄市政府警察局婦幼警察隊於今(8)日協同高雄市政府行政國際處，於市政府四維與鳳山行政中心防護團實施「反詐騙及防身術」宣導，盼結合府屬各機關力量，共同強化反詐意識，從源頭阻詐，避免受騙。婦幼警察隊隊長趙副丞呼籲一旦接獲可疑來電，務必撥打165反詐騙電話諮詢，避免淪為待宰肥羊。趙副丞表示：詐騙手法推陳出新、防不勝防，有假借交友名義，或是利用AI變臉、仿聲向親友詐騙，除了騙取金錢，甚至誘傳私密照，衍生性侵害、兒少性剝削、性私密影像外流等問題，讓被害人人財兩失。希望藉由不斷的宣導，讓防詐及防護自身安全的概念能深植人心。防護團由高雄市政府各行政機關所組成，婦幼隊希望透過宣導，將反詐觀念分享給為民服務的公務部門，讓更多人了解詐騙手法，進而避免受詐，現今3C使用不離身，假訊息充斥的情況下，稍一不察，任何人都可能成為下一個被害者。婦幼隊也提醒大家面對交友邀約要提高警覺，避免單獨赴約，更要學習防身技巧和自我保護意識，以降低遇害風險。