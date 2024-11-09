為慶祝中信兄弟拿下中華職棒35年「年度總冠軍」，同時也是隊史第10座的冠軍獎盃，中信兄弟球團與臺中市政府攜手合作，將在今（9）日舉辦「中信兄弟封王遊行感謝祭」。以「市政公園」為首站，終點將回到「英雄谷」臺中洲際棒球場，沿途「不停靠」慢速行進，讓球員們向市民揮手致意，球迷也可一睹風采，以下《NOWnews今日新聞》為各位讀者整理封王遊行的相關活動資訊：

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📌「中信兄弟封王遊行感謝祭」活動資訊：

開始時間：11月9日 早上10：30

遊行起點：市政公園（臺中市政府旁）

活動流程：

▲中信兄弟封王遊行當天，球員、Passion Sisters將會來到球場中，與會員球迷們一起玩遊戲、齊心闖關，拿好禮，感謝球迷們一整年的加油應援。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟封王遊行當天，球員、Passion Sisters將會來到球場中，與會員球迷們一起玩遊戲、齊心闖關，拿好禮，感謝球迷們一整年的加油應援。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟封王遊行當天，球員、Passion Sisters將會來到球場中，與會員球迷們一起玩遊戲、齊心闖關，拿好禮，感謝球迷們一整年的加油應援。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟封王遊行當天，球員、Passion Sisters將會來到球場中，與會員球迷們一起玩遊戲、齊心闖關，拿好禮，感謝球迷們一整年的加油應援。（圖／中信兄弟提供）

📌「中信兄弟封王遊行感謝祭」完整路線：

遊行將於臺中市政府旁的「市政公園」為首站，榮耀開場！預計11時出發，路線為市政公園府會園道、市政北五路、惠中路一段、青海路二段、文心路三段(文華高中)、文心路二段、崇德路三段(中國信託銀行洲際分行)、崇德十九路、四平路，並回到終點臺中洲際棒球場，迎接冠軍兄弟們回到「英雄谷」。

▲中信兄弟球團與臺中市政府攜手合作，將於11月9日舉辦「中信兄弟封王遊行感謝祭」，以「市政公園」為首站，終點將回到「英雄谷」臺中洲際棒球場，沿途「不停靠」慢速行進，讓球員們向市民揮手致意。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟球團與臺中市政府攜手合作，將於11月9日舉辦「中信兄弟封王遊行感謝祭」，以「市政公園」為首站，終點將回到「英雄谷」臺中洲際棒球場，沿途「不停靠」慢速行進，讓球員們向市民揮手致意。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟球團與臺中市政府攜手合作，將於11月9日舉辦「中信兄弟封王遊行感謝祭」，沿途將發送冠軍旗。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟球團與臺中市政府攜手合作，將於11月9日舉辦「中信兄弟封王遊行感謝祭」，沿途將發送冠軍旗。（圖／中信兄弟提供）

📌「中信兄弟封王遊行感謝祭」出席名單：

⚾️教練／球員：

平野惠一、石志偉、陳皓然、陳弘桂、李尚儒、王威晨、王政順、林書逸、蔡齊哲、鄭凱文、李振昌、余謙、岳政華、謝榮豪、呂彥青、陳柏均、詹子賢、陳琥、林志綱、陳子豪、宋晟睿、林吳晉瑋、陳統恩、張士綸

⚾️Passion Sisters：

小安、夏蕾、Julia、峮峮、汶汶、白白、貴貴、凱蒂、畇二、盈瑩、希希、短今


📌「中信兄弟封王遊行感謝祭」直播資訊：中信兄弟官方頻道（需訂閱）


▲中信兄弟在台灣大賽系列戰以4：1擊敗統一獅獲得中職35年總冠軍，賽後所有球員跟啦啦隊一起跟球迷們大合照，感謝球迷們的支持。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.10.25）
▲中信兄弟在台灣大賽系列戰以4：1擊敗統一獅獲得中職35年總冠軍，賽後所有球員跟啦啦隊一起跟球迷們大合照，感謝球迷們的支持。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.10.25）
▲中信兄弟在台灣大賽系列戰以4：1擊敗統一獅獲得中職35年總冠軍，賽後球員們把總教練平野惠一高高拋起。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.10.25）
▲中信兄弟在台灣大賽系列戰以4：1擊敗統一獅獲得中職35年總冠軍，賽後球員們把總教練平野惠一高高拋起。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.10.25）
▲中職35年台灣大賽中信兄弟以4勝1敗擊退統一獅，在獅象爭霸拿下總冠軍，收穫隊史第10冠。（圖／記者葉政勳攝）
▲中職35年台灣大賽中信兄弟以4勝1敗擊退統一獅，在獅象爭霸拿下總冠軍，收穫隊史第10冠。（圖／記者葉政勳攝）

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