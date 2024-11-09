為慶祝中信兄弟拿下中華職棒35年「年度總冠軍」，同時也是隊史第10座的冠軍獎盃，中信兄弟球團與臺中市政府攜手合作，將在今（9）日舉辦「中信兄弟封王遊行感謝祭」。以「市政公園」為首站，終點將回到「英雄谷」臺中洲際棒球場，沿途「不停靠」慢速行進，讓球員們向市民揮手致意，球迷也可一睹風采，以下《NOWnews今日新聞》為各位讀者整理封王遊行的相關活動資訊：
📌「中信兄弟封王遊行感謝祭」活動資訊：
開始時間：11月9日 早上10：30
遊行起點：市政公園（臺中市政府旁）
活動流程：
📌「中信兄弟封王遊行感謝祭」完整路線：
遊行將於臺中市政府旁的「市政公園」為首站，榮耀開場！預計11時出發，路線為市政公園府會園道、市政北五路、惠中路一段、青海路二段、文心路三段(文華高中)、文心路二段、崇德路三段(中國信託銀行洲際分行)、崇德十九路、四平路，並回到終點臺中洲際棒球場，迎接冠軍兄弟們回到「英雄谷」。
📌「中信兄弟封王遊行感謝祭」出席名單：
⚾️教練／球員：
平野惠一、石志偉、陳皓然、陳弘桂、李尚儒、王威晨、王政順、林書逸、蔡齊哲、鄭凱文、李振昌、余謙、岳政華、謝榮豪、呂彥青、陳柏均、詹子賢、陳琥、林志綱、陳子豪、宋晟睿、林吳晉瑋、陳統恩、張士綸
⚾️Passion Sisters：
小安、夏蕾、Julia、峮峮、汶汶、白白、貴貴、凱蒂、畇二、盈瑩、希希、短今
📌「中信兄弟封王遊行感謝祭」直播資訊：中信兄弟官方頻道（需訂閱）
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開始時間：11月9日 早上10：30
遊行起點：市政公園（臺中市政府旁）
活動流程：
📌「中信兄弟封王遊行感謝祭」完整路線：
遊行將於臺中市政府旁的「市政公園」為首站，榮耀開場！預計11時出發，路線為市政公園府會園道、市政北五路、惠中路一段、青海路二段、文心路三段(文華高中)、文心路二段、崇德路三段(中國信託銀行洲際分行)、崇德十九路、四平路，並回到終點臺中洲際棒球場，迎接冠軍兄弟們回到「英雄谷」。
📌「中信兄弟封王遊行感謝祭」出席名單：
⚾️教練／球員：
平野惠一、石志偉、陳皓然、陳弘桂、李尚儒、王威晨、王政順、林書逸、蔡齊哲、鄭凱文、李振昌、余謙、岳政華、謝榮豪、呂彥青、陳柏均、詹子賢、陳琥、林志綱、陳子豪、宋晟睿、林吳晉瑋、陳統恩、張士綸
⚾️Passion Sisters：
小安、夏蕾、Julia、峮峮、汶汶、白白、貴貴、凱蒂、畇二、盈瑩、希希、短今
📌「中信兄弟封王遊行感謝祭」直播資訊：中信兄弟官方頻道（需訂閱）