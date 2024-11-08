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▲在黃偉哲的爭取下，中央與地方合力照顧受災蚵民，辦理災後蚵農產業輔導補助，協助蚵民重新購置蚵棚、苗以利復養，俾減輕漁民負擔。(圖／南市府提供)

康芮颱風襲台，造成台南市淺海浮筏式牡蠣養殖共179戶5,716棚蚵棚毀損，蚵棚懸掛84萬串蚵苗亦因颱風滅失，為協助蚵民早日復養，今(8)日農業部拍板決定以災後輔導產業補助每棚5,000元，市長黃偉哲也加碼補助產業輔導經費每棚1,000元，中央與地方總共補助每棚6,000元，讓台南市牡蠣產業能早日復甦，重歸往日榮景。黃偉哲指出，台南市浮筏式牡蠣養殖產業放養面積1,400公頃，產量超過5千噸，產值超過5億元，蚵民今(113)年申報放養7,211棚，10月1日起蚵民陸續把蚵棚下水並拖至沿海放養，再於隔年3～6月牡蠣收成後將蚵棚拖回做後續處理。黃偉哲認為，今年11月康芮颱風過境，其夾帶強烈西南氣流導致尚在放養中蚵棚遭受衝擊，其中5,716棚的蚵棚流失，導致所放養之84萬串蚵苗死亡，蚵民損失慘重為歷年之最。不過，因台南市海域因尚在申請納入漁業權管理，故未符合農業部天然災害救助對象，而蚵民重新編製新蚵棚及購置蚵苗所需經費不貲；在立委林俊憲、立委賴惠員與黃偉哲向中央爭取下，中央與地方合力照顧受災蚵民，辦理災後蚵農產業輔導補助，協助蚵民重新購置蚵棚、苗以利復養，俾減輕漁民負擔。農業局代理局長陳仲杰也指出，這次中央與地方總共補助每棚6,000元，讓高雄市蚵民能挺過這次天災，從產業寒冬中走出來，再造台南市牡蠣產業新氣象。