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▲AKMU演唱會的購買頁面也無法選購票券。（圖／翻攝KKTIX）

▲AKMU演唱會詳細座位表與票。（圖／TheArtistudio 得藝室策劃）

韓國兄妹創作組合AKMU（樂童音樂家）李燦赫、李秀賢將於11月30日在林口體育館開唱，門票今（8）日晚上7點在KKTIX開賣，啟售不到半小時就完售，《NOWnews今日新聞》詢問主辦單位「得藝室策劃有限公司」開賣張數、多少人搶購、以及加場可能性，截稿前尚未得到回應。AKMU 10月曾來台參加拼盤演出，歌迷聽的意猶未盡，紛紛敲碗希望他們能舉辦專場，兄妹倆也宣布確定要在11月30日在林口體育館舉辦演唱會《AKMU : ON AIR IN TAIPEI》，票價分為5600元、5000元、4600元、3800元、身障席2200元等，今天晚上7點開賣即完售，還因此登上熱搜，魅力無法擋。由兄妹檔李燦赫與李秀賢組成的AKMU，以獨特的創作風格和精湛的表演獲得大批樂迷的喜愛。兄妹倆在2012年參加《K-pop Star 第二屆》獲得冠軍，並於2014年推出首張專輯《PLAY》，在韓國創下超過700萬次下載紀錄，更獲得韓國音樂大獎最佳流行專輯獎，成為有史以來最年輕的得獎者。演出時間：2024年11月30日（六）18:00演出地點：林口體育館售票時間：2024年11月08日 19：00售票系統：KKTIX演出票價：5600元、5000元、4600元、3800元、身障席2200元