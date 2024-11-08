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▲超哥4月中才開設超甲組海鮮丼飯通化店，短短45天後就倒閉，如今連延吉店都熄燈。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「超派炸雞」巨城店今年3月宣布歇業，開業僅7個月，成為今年第一間關門的超派炸雞，接著5月又收掉台中逢甲夜市的店面，7月西門創始店也連日拉下鐵門，讓不少顧客撲空。（圖／翻攝自超哥IG）

「全台最有錢YTR」超哥（黃伯超）今年初在超甲組海鮮丼店外，使出「超派鐵拳」痛毆實況主Toyz（劉偉健），引起一陣熱議。沒想到，超甲組海鮮丼延吉店昨（7）日公告，因店面租約到期，已於11月8日結束營業，若再加上另一個旗下餐飲品牌「超派炸雞」，超哥今年已一連收掉5間店，消息曝光後，再度引來鄉民討論。「超甲組海鮮·丼飯」臉書粉專昨日發文，提到超甲組海鮮丼飯延吉店因店面租約到期，故僅營業至11月8日。而超哥4月中才開設超甲組海鮮丼飯通化店，短短45天後就倒閉，如今連延吉店都熄燈，粉專也寫下：「終於在今天跟大家正式告別，感謝大家一年多的支持與陪伴，謝謝。」不只如此，超哥旗下「超派炸雞」也接連收攤，「超派炸雞」巨城店今年3月宣布歇業，開業僅7個月，成為今年第一間關門的超派炸雞，接著5月又收掉台中逢甲夜市的店面，7月西門創始店也連日拉下鐵門，讓不少顧客撲空，目前「超派炸雞」還有鳳山店及員林店，並決定以攤車的型態進軍夜市。不少網友直言，「超哥的體質⋯超倒體」、「還好老爸手骨粗，沒事啦期待下一間」、「拜託轉戰會客菜」、「請問白手起家的人是可以倒了又開，倒了又開嗎」、「用『終於』這兩字，怎麼感覺有點解脫感」。