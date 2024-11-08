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▲奧黛麗迪萬來台很開心夾娃娃，在夾娃娃機前露出笑容。（圖／台北双喜電影提供）

▲奧黛麗迪萬逛台北夜市，嘗試了糖葫蘆。（圖／台北双喜電影提供）

曾以《正發生》獲得威尼斯金獅獎的導演奧黛麗迪萬今（8）日帶著新作《艾曼紐2024》出席2024金馬影展，前一天就到了台灣，不但逛了夜市、嘗試台灣小吃，還玩了夾娃娃機，更對算命留下深刻印象，透露自己醞釀中有兩個題材，一個講述16世紀義大利女性被體制壓抑下的情慾探討，另一個要講南法的一對伴侶探討世界末日的議題，結果鳥卦算出來，要她先做後面那一個。50年前，《艾曼紐》艷名傳遍全球、掀起情色風暴，台灣固然因為電檢尺度太嚴，片商早知道不可能通過而根本沒打算買來碰釘子，就算在開放的香港，上映時還被剪掉快20分鐘，數年後再上映，也還沒能爭取到一刀未剪。這一次的新版本，由《燃燒女子的畫像》諾耶米梅蘭特主演，她本來就是模特兒出身，早就很擅長在攝影機前展露身體，《艾曼紐2024》反而要她帶動攝影機的運動，不是被攝影機窺視。片中的情色內容和原版比起來，也是各有千秋。奧黛麗表示，原版的《艾曼紐》打開情色框架，她則想試圖把框架變小，呈現新世紀女性不同的情慾面貌，因此不算是重拍，而是試圖從原作找靈感講述新的內容，不僅和演員合作講故事，也與觀眾合作來建構這故事。香港取代舊版的泰國，成為女主角探索情慾的主要場地，奧黛麗透露，看過不少港片，像是王家衛的《阿飛正傳》以及譚家明《烈火青春》、許鞍華《傾城之戀》等，由於《無間道》，對黃秋生演技留下深刻印象，這次也找他來扮演片中五星級大飯店的安全攝錄系統監看人員，彼此談過很多，尤其是關於詩的部分，讓她對於黃秋生的內涵很欣賞。這次來到台灣，奧黛麗笑言吃了夜市裡的地瓜球、胡椒餅、糖葫蘆、烤玉米等，但對於老外最難克服的臭豆腐，也還是無法承受，自嘲：「我還不夠在地化，下次來台灣再吃。」本屆金馬影展《艾曼紐2024》有搶先放映場，12月13日正式在台上映。