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▲阿翔（左起）、浩子、顏永烈主持的網路節目《鬧著玩》，一開始碰上疫情一度做不下去，但都挺過來了。（圖／《鬧著玩》臉書）

▲羅時豐（中）的頻道停播，和侄子張敏慎拆夥。（圖／羅時豐D.L 不務正YA YouTube）

▲《木曜4超玩》一度紅透半邊天，如今卻面臨解散。（圖／邰智源 IG）

▲《孫沁岳》讓大眾看到孫沁岳截然不同的一面，他儼然已經成為「台灣動漫講解指標人物」。（圖／翻攝自孫沁岳IG）

「浩角翔起」阿翔（陳秉立）、浩子（謝炘昊）從TVBS節目《食尚玩家》起家，擁有許多忠實觀眾，卻因為節目播出時段更改，班底集體出走創立網路頻道《鬧著玩》，儘管一開始碰到疫情，最後仍然撐過來，如今也有超過43萬人追蹤；不只「浩角翔起」，過去也有不少藝人轉戰網路反而翻紅的經驗，《NOWnews今日新聞》整理了3組斜槓網路更紅的藝人，其中羅時豐就靠著YouTube頻道《羅時豐D.L 不務正YA》翻紅成「國民姑丈」，《木曜4超玩》由邰智源做起，連帶捧紅溫妮、泱泱等人，孫沁岳在《孫沁岳》講解動漫相關知識，也吸引36.7萬人訂閱，足見大家在網路居高不下的人氣。資深歌手羅時豐以廣告「斯斯感冒膠囊」為人所知，幽默的個性讓他不僅發行專輯，更是跨足影視界。2020年他轉戰網路，和侄子張敏慎創立YouTube頻道《羅時豐D.L 不務正YA》，叔侄一搭一唱的節目效果奇佳，加上侄子在影片中稱他姑丈的「畫外音」頻頻出現，還讓羅時豐因此得到「國民姑丈」的封號，4年來人氣水漲船高。然而今年（2024）張敏慎突然公告宣稱《不務正YA》因轉換管理團隊，礙於法律規範因素不得轉讓使用，頻道只能喊卡，叔侄關係一度陷入緊張，甚至傳出會讓張敏慎下定決心不做的原因，和羅時豐兒子有關，但消息並未獲得證實，許多「國民姑丈」的粉絲儘管心裡遺憾，也只能祝福他們拆夥「單飛飛更遠」。邰智源從《瘋神無雙》「被請走」後，索性離開電視界，轉往網路和麥卡貝合作《木曜4超玩》，2015年剛起步，主持人只有他和KID（林柏昇），2年後溫妮及泱泱加入團隊，接著坤達、阿部瑪利亞也陸續成班底，堅強的主持團隊讓節目人氣居高不下，經常成為討論焦點，邰智源也成為綜藝大哥中，「斜槓網路最成功」的案例。隨著人氣不斷攀升，2020年、2021年《木曜4超玩》更成功舉辦跨界演唱會特別企劃，同年底節目班底更站上台北跨年晚會擔任主持人，今年班底們還都「跨領域」拍攝影集《正港分局》；結果卻有消息指出《木曜4超玩》已經解散，對此，邰智源也澄清，是因為現在每個人都更有名氣，也有更好的發展，行程越來越滿，「木曜不是解散了，是自然消失了」。孫沁岳長相斯文帥氣，早期在演藝圈有不少戲劇作品，包括《軍官·情人》、《1989一念間》、《獨家保鑣》等等，近年來更加入八大節目《凹嗚狼人殺》，因為「冷面笑匠」性格受到關注。而他從小就熱愛漫畫，因此2020年決定發展副業，開YouTube頻道《孫沁岳》做漫畫相關主題，以專業角度講述漫畫背後故事及漫畫家生平，各種細節工作都是他全都一手包辦。該頻道讓大眾看到孫沁岳截然不同的一面，2021年他的頻道已經突破36萬訂閱，更獲得「2021年台灣年度影片排行榜」的「快速竄升創作者」第9名，副業做得風生水起，他甚至斜槓擔任高雄市管樂團《日本動漫交響音樂會》主持人，儼然已經成為「台灣動漫講解指標人物」；就連先前麥當勞與《獵人》合作推出聯名商品也都有他的份，足見孫沁岳成功打穩「動漫界」的領域基底。