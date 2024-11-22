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▲曾兩度獲得金馬獎最佳男配角的劉冠廷，出道前其實在國中當過3年體育老師，直到2014年才回到戲劇圈發展。（圖／台北金馬影展執行委員會提供）

▲玖壹壹的團長春風出道前還做過黑道討債份子，直到母親罹癌加上自己被捕後才浪子回頭，重新開始。（圖／春風IG）

▲許光漢入伍後依然話題滿滿，不過被譽為「國民男友」的他其實出道前期生活超克難，長達5年沒有穩定工作的他無論是咖啡廳、酒吧、西餐廳、優格冰店、火鍋店都做過。（圖／許光漢臉書）

第61屆金馬獎即將於本月23日盛大展開，無論是頒獎人還是入圍演員們可謂是大咖雲集，陣容相當豪華。但其實許多演員並非科班出身，不少人都是在社會上摸爬滾打後才走向星光大道，像是「雙金男神」劉冠廷出道前其實是體育老師，「國民男友」許光漢生活克難到什麼零工都做過，玖壹壹的團長春風（洪瑜鴻）甚至還曾混過黑社會。《NOWnews今日新聞》在金馬前夕，也特別整理出參與藝人們出道前職業，讓喜愛的影迷們能夠更加深入的了解演員們的人生經歷。曾一舉獲得金鐘、金馬獎的「雙金男神」劉冠廷，在踏足娛樂圈前其實是一名老師，從小就擅長讀書的他從屏東鄉下一路考上國立臺灣藝術大學。正值青春期的劉冠廷在一時賭氣之下選擇了「分數差不多，也不算太討厭」的戲劇系就讀，沒想到卻意外發掘他的演戲才能。雖然畢業於戲劇系，但劉冠廷離開學校後卻選擇了教職這條截然不同的道路，初入社會的他跑去新北市桃子腳中小學當兼任老師，白天做體育老師、晚上跑試鏡，這樣的日子持續了3年之久。在過往的採訪中，劉冠廷回憶起一這段歲月都忍不住感慨自己是怎麼做到的，一路直到2014年，他才重新回到戲劇圈發展。台灣饒舌樂團玖壹壹的團長春風，今年以《白衣蒼狗》入圍最佳男配角，從樂壇跨足到影視界前其實是典型的江湖人士。春風曾坦言，年少時加入過黑道，走跳江湖負責討債工作，是不折不扣的幫派份子，在刀尖上討生活的他，直到母親罹癌後才浪子回頭。春風當時面臨家庭、生活、職場、被捕的多重壓力，最終他決定放下一切重新開始，至此開始投入音樂中。作為玖壹壹團長的春風進軍樂壇後，帶領團體多次唱進小巨蛋，開始接觸電影圈的他，去年也入圍第60屆金馬獎和第26屆台北電影節最佳新人演員，從黑道份子到新人演員，春風超勵志的人生也成為不少人的榜樣。國民老公許光漢今年以頒獎人的身分參與本屆金馬獎，即使目前正在服兵役中，討論度依然居高不下。令人意想不到的是，這位新進的亞洲男神出道前竟然是打工狂，高中就對娛樂圈充滿興趣的他，直到大學擔任模特兒後才開始在演藝圈露臉。出道前期的許光漢星途並非一帆風順，試鏡不斷落選、合約等問題，曾讓他一度陷入低潮期，長達5年都沒有穩定的工作。為了維持生計，這段期間他只好靠打工度日，無論是咖啡廳、酒吧、西餐廳、優格冰店、火鍋店都做過，直到 2016 年出演電視劇《戀愛沙塵暴》、《姜老師，妳談過戀愛嗎？》後才開始走紅。