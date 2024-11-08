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▲《黑箱日記》呈現伊藤詩織遭受性侵後的掙扎，甚至有她考慮尋短的驚人畫面。（圖／摘自金馬影展官網)

被視為日本#Me Too運動代表人物的伊藤詩織，將自身遭到性侵的經歷和療傷過程共約400小時的影像素材還有她的自拍影片、日記剪輯而成電影《黑箱日記》，透露至今還沒有在日本公映，最初也不敢讓家人欣賞，很理解在亞洲社會家人並不會很支持她公開這件事，甚至父親的照片被曝光，妹妹找工作也怕被她影響，她還得搬離日本，不禁大嘆伸張正義不能只靠個人單打獨鬥，類似「傑尼斯」創辦人強尼喜多川的劣行，也是要經過許多年才會被揭穿。兼具記者、作家等身分的伊藤詩織以紀錄片《黑箱日記》記錄自身遭性侵的經歷和療傷過程，獲邀在今年金馬影展首映，他表示過去就曾為了採訪來台灣，也曾經數度參與同志遊行，這一次以導演身分來台，很期待台灣觀眾對《黑箱日記》的迴響。她本身英語流利，強調自己雖然也愛日語，英語並非她的母語，可是日語中有敬語，顧慮長幼尊卑，就算是女性要拒絕男性的侵犯，以只能說「請不要」，甚至有時說「不」，還被認為其實真正是「要」，不像英語，可以大聲喊出「FUCK OFF」（滾開），她現在在也會教一些朋友，要學會講這句英語。要把自己相當傷痛的經歷呈現在公眾眼前，伊藤詩織不諱言先從400小時剪輯成100小時，再從中尋找精華，有時還要再回頭去看那400小時裡的內容，有些已經忘記的事，自己看到才又想起來，原來當初有留下這些紀錄，裡面甚至有她考慮結束自己生命時的畫面，整部片子的完成充滿斑斑血淚。好在伊藤詩織之後獲《時代》選為百大影響人士之一，表示妹妹自此之後越看她越覺得她很酷，爸媽也終於能夠理解她的心路歷程。在完成重新《黑箱日記》的過程中，伊藤常常會感到痛苦，坦言：「畢竟是我試著去忘記的事情，是個煎熬的過程，但當我完成後覺得非常療癒，而且很高興可以說出來，這是一個倖存者的故事，也希望可以啟發別人，畢竟這類內容常常都是第三人稱在說，可是自己的事情不用別人來講，自己就可以了。」《黑箱日記》將於12月13日在台上映。