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▲過去Netflix的標準方案每月訂閱費為330元，如今再查看價格，變成每月380元，基本、高級方案也跟著漲價，幅度約落在7％至18％不等。（圖／記者賴禹妡製作）

▲按照現行規則，僅標準方案與高級方案的用戶可選擇額外加購不同住成員，標準方案最多可加購1人，高級方案最多可加購2人。（圖／NOWnews資料照）

影音串流平台Netflix近日無預警宣布調漲台灣區訂閱價格，漲幅依照各方案不同，約上漲7％至18％不等，引起用戶不滿熱議，許多人針對這波突襲漲價，直言負擔加重十分有感，紛紛考慮退訂。對此，Netflix官方回應，為了會員提供更多的價值與服務，將會不定期調整費用；而《NOWnews今日新聞》也整理Netflix訂閱價格調整表格及最新收費規則，提供給讀者一次參考。即將迎來雙11，各大電商及影音平台都推出優惠活動，不過Netflix非但沒降價，還被不少網友發現悄悄漲價了，過去Netflix的標準方案每月訂閱費為330元，如今再查看價格，變成每月380元，基本、高級方案也跟著漲價，幅度約落在7％至18％不等。《NOWnews今日新聞》實際查詢，也可見對此，網友們紛紛不滿直言，「真可怕，一個月要多70，應該會有人退訂」、「我前幾天訂閱的時候還是330，可能這兩天改的」、。但也有人覺得漲幅尚在接受範圍內，「漲價了，也沒有很貴啊」。Netflix官方則回應，Netflix提供一系列的價格和方案來滿足用戶的各種需求，隨著替會員提供更多的價值與服務，將會不定期調整費用，「即日起，台灣的價格調整為新台幣290元起，費用調整將影響『基本』、『標準』和『高級』方案的現有會員。」現有會員將會根據個人帳單日期收到費用調整的通知，新註冊會員則以新的定價為準。至於禁止不同住用戶共享帳號的規定，目前仍在持續進行中，按照現行規則，僅標準方案與高級方案的用戶可選擇額外加購成員，標準方案最多可加購1人，高級方案最多可加購2人，每人每月加收100元費用。