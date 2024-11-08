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台灣政府與歐盟協商多月協商，今（8）日雙方終於針對離岸風電國產化爭議達成共識，歐方將暫停世界貿易組織（WTO）爭端解決程序。能源署表示，兩個最重要共識是區塊開發第二階段（3.2）將不可抗力、不可歸責明文化，以及後續區塊開發不會再有國產化強制性規定。歐盟因為不滿我國離岸風電國產化政策，7月時有意透過WTO爭端解決，但雙方經過數月溝通後，今日宣布達成共識，歐盟暫時不會在WTO提出爭端解決。能源署副署長李君禮受訪表示，9月4日政府官員有親自到布魯塞爾與歐盟開會，後續也多次開過視訊會議，才達到今天的結果，雙方也簽署信件，接下來也當作3.2簽約附件，提供給即將簽約的廠商參考。他說明，這次與歐盟磋商達到兩個重要共識。第1是針對3.2部分，明文化過去針對不可抗力、不可歸責的處理方式，第2是針對未來無論是區塊開發第三階段（3.3）、第四階段（3.4），「未來我們不會有強制性的國產化規定。」李君禮進一步表示，離岸風電第1階段、第2階段其實都有類似的不可抗力、不可歸責規定，但是歐盟希望台灣可以訂定出清楚的規則，因此產業署在10月3日就明文寫出「通案原則、個案審查」的模式。廠商必須以準時商轉為目標，但假如這中間有出現因為國產化廠商無法如期、如質提供產品，導致可能會影響到商轉期程，那麼就可以開放廠商購買其他國的離岸風電零組件。他舉例，如果原本有廠商是要在2029年商轉，結果下單的國產化水下基礎廠商卻無法如期在2029年提供50座水下基礎，只能給20座，那就可以當作不可歸責因素，允許向其他廠商進口30座水下基礎，力拚準時併網，這就是通案原則；個案審查則是就算符合原則，一切認定都還是要交由產業署、能源署一一檢視。對於開放購買其他國家風電零組件，那麼是否開放購買中國零組件？產業署說明，如果針對實驗性、少量產品，必須要經過討論才可能專案輸入，至於可商業化產品則完全不行。李君禮補充，這次歐盟所針對是國產化影響到併網期程的問題，經濟部的「通案原則、個案審查」也是解決這塊，假如廠商是因為非國產化原因，延宕開發進度，那還是會挨罰。第2項共識是未來無論是3.3、3.4，經濟部這邊就不會再強制要求國產化項目，也就是說3.2之後就不存在強制性國產化政策，國內廠商就要各憑本事提供有競爭力的產品，爭取訂單；至於是否有其他篩選標準，經濟部仍還在規劃。然而，台灣政府僅是把過去的慣例改為明文化，為何歐盟願意鬆手？李君禮笑說，「不是這麼乾脆就OK了」，這中間經過多次交涉。台灣政府跟歐盟強調，自己是獨立自主國家，願意跟歐盟磋商，但是不能說以前公告過的3.1、3.2規則都不算數，雙方經過互相理解後才達成這樣的共識；至於3.3因為尚未開始規劃，也沒有正式公告，自然有更多鬆綁的空間。經濟部拆除歐盟針對風電國產化的「炸彈」，但是宣布3.3不再國產化卻也埋下更長遠的「地雷」。過去就有廠商指出，3.2在11月11日才要簽約，如果評估3.3不用國產化，搞不好就不簽約了。而在綠電買家眼中，3.3的風場因不用考慮國產化成本，理應價格要更低，就更會待價而沽，不考慮3.1、3.2的綠電。對此，李君禮回應，未來確實不會有強制性國產化項目，「但是沒有人有保握什麼時候會有3.3、3.4」，目前能源署態度就是先把3.2告一段落，再來規劃3.3，可能會更加務實，否則兩者只會互相牽制，「所以，其實就誠實的報告現在沒有什麼太多的想法或規劃。」另外，媒體詢問，隨著3.2的戰場整理完畢，是否有更多機會討論浮動風場。對此，李君禮仍表示，浮動風場相較於固定式風機，國際上商轉數量還是偏少，國內廠商態度也相當分歧，認為台灣還是必須要較為慎重，對於何時可能公布浮動風場示範計畫仍未鬆口。