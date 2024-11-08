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北市88會館負責人郭哲敏由於涉嫌經營AE博弈網站獲利16億及地下匯兌，涉賭博、洗錢等罪嫌由新北地院審理中，今（8）日新北地方法院裁定郭哲敏5000萬交保，同案在押被告張旭昇交保500萬元，2人並限制住居與限制出境、出海，外加接受電子腳環之科技設備監控各8個月，得抗告。郭哲敏與張旭昇遭檢調指控，經營跨境線上博弈、地下匯兌，再以人頭公司洗錢隱匿不法所得，被依違反《組織犯罪防制條例》、《銀行法》及《洗錢防制法》等罪起訴，請求法院從重量刑，並沒收16億餘元犯罪所得。新北地院審理時認為，2人犯罪嫌疑重大，涉犯《銀行法》部分的法定刑亦重，且郭男涉案不法獲利甚高、滯留外國時間甚久，可知郭男有相當資產，張男案發後也有長期逃亡事實，足認2人均有限制出境、出海及限制住居之原因及必要，以此理由連續3次裁定2人延押禁見2個月。新北地方法庭今天裁定郭哲敏5000萬交保，並限制出境海、電子腳鐐及限制其住居。而共犯張旭昇則案發後也有長期逃亡之事實，裁定以500萬交保，限制出境海、電子腳鐐與限制住居。