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▲昆凌（中）表示，最近都會陪著周杰倫一起運動，3個小孩也會錄音替爸爸加油。（圖／三顧生醫）

天王周杰倫12月初將站上大巨蛋一連開唱4天，日前演唱會門票開賣，許多粉絲都沒搶到票，紛紛揪團「爬大巨蛋下水道聽歌」。今（8）日天王嫂昆凌出席活動，聽到大家要爬下水道，笑說：「有點危險」，還是希望歌迷注意安全，也透露近來確實有很多朋友拜託她幫忙買票，不過她也束手無策，只能希望大家都順利買到票。而她也說，自己屆時會出現在演唱會現場，生了三胎依舊美麗的天王嫂，也讓人期待她會以什麼造型現身。周杰倫即將在台北大巨蛋開唱，搶票大戰日前剛落幕，不少戰敗的歌迷在網路上發起活動，笑稱「要爬進下水道聽周杰倫演唱會」。昆凌今天出席活動，聽到這個活動，忍不住笑說：「下水道有點危險，還是要請大家保持安全去享受」，也說屆時台北的演唱會，自己也會出席。至於昆凌是否也有收到親友請託買票？她表示，確實有很多人跑來向她求票，不過她也沒有辦法，還是希望想看演唱會的大家可以順利搶到票。而現在距離開唱時間不到1個月，周杰倫目前的狀況是否還好？昆凌透露，近期希望對方的身心靈很放鬆，因為周杰倫為了這次的演唱會也做了很多準備和努力，所以她也會陪對方一起去運動，3個孩子也會錄音替爸爸加油。周杰倫演唱會門票在上個月23日全面開賣，最多同時有89萬人在線上搶近15萬張票，5分鐘內就完售，當天3點清票，也同樣有將近80萬人搶3000張門票。本月2日開賣「部分視線遮蔽區」門票，結果不到1分鐘就被搶光，因此才會有許多網友在網路上發起異想天開的活動，不過還是要聽天王嫂的話，注意安全最重要。