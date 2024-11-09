我是廣告 請繼續往下閱讀

▲網友超懷念以前爭鮮gogo的門市會有單顆包裝、一顆10元的販售模式，如今都已經消失。（圖/Threads）

▲以前的爭鮮gogo門市會有許多單包裝的壽司提供顧客選擇，均一價都是10元，民眾可以自己組合拼成盒裝。（圖/Google評價）

▲幾年前的爭鮮gogo「CP值超級高」，整盒壽司8至9貫壽司只要80元至100元，現在換過菜單加上物價飛漲，折扣已經不比以往多。（圖/Google評價）

迴轉壽司「7折吃法」已經是回憶了！台灣人瘋吃日料，迴轉壽司餐廳也是受到老饕歡迎，其中本土品牌「爭鮮」憑藉著最低價、CP值最高的特色，力抗來自日本的藏壽司、壽司郎等名店。，且單價已經跟過去落差很大，已經沒有所謂7折可吃爭鮮的福利，相當可惜。一名網友在社群平台「Threads」貼文指出只見貼出的畫面，一個塑膠盒內有5個壽司，其實這個是在多年前，，不僅價格比爭鮮店內便宜，方便度也超高。貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「超喜歡10元自由配，可惜現在都沒有了」、「超懷念！有時候要搭火車前會在車站的爭鮮買，然後在車上慢慢吃」、，像是南港車站CITYLINK、北車轉運站、松山車站等地方都可以看到爭鮮gogo的門市，，民眾可以拿塑膠盒自己挑選喜愛的口味自己拼湊，對於要搭高鐵、火車民眾來說，是餐點的好選擇，方便又快速。不過，就有前員工也在貼文出面表示「前員工路過，這個機器我們都叫『打機』，很容易卡包裝紙，忙起來的時候真的很煩躁，《NOWnews》記者在求學時期也常常要搭客運返鄉，經常就會在北車的爭鮮gogo買整盒或者10元自由配上車吃，，這也讓爭鮮外帶店價格優勢沒有以往高。記者實際上爭鮮gogo官網查看最新商品售價，現在都是販售整盒壽司以及其他丼飯類，以壽司來說，，也令不少人感嘆物價飆漲的速度實在相當可怕啊！