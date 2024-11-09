迴轉壽司「7折吃法」已經是回憶了！台灣人瘋吃日料，迴轉壽司餐廳也是受到老饕歡迎，其中本土品牌「爭鮮」憑藉著最低價、CP值最高的特色，力抗來自日本的藏壽司、壽司郎等名店。而最近就有網友討論「大家還記得爭鮮外帶店10元的壽司嗎？」貼文釣出不少吃過的民眾回憶，直言現在已經全面消失，且單價已經跟過去落差很大，已經沒有所謂7折可吃爭鮮的福利，相當可惜。
一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「以後的孩子一定會很驚訝，以前爭鮮有一顆10元包裝的壽司可以自己任意選」只見貼出的畫面，一個塑膠盒內有5個壽司，其實這個是在多年前，爭鮮的外帶店「爭鮮gogo」所販售的商品，通常櫃上都會有數種口味的壽司，拆開單賣一顆10元，讓民眾自由搭配自己想吃的組合，不僅價格比爭鮮店內便宜，方便度也超高。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「天啊...難怪就一直覺得少了什麼，這個消失真的好可惜」、「以前通勤回家都去車站買10顆100元，跟店內比直接打7折的概念」、「超喜歡10元自由配，可惜現在都沒有了」、「超懷念！有時候要搭火車前會在車站的爭鮮買，然後在車上慢慢吃」、「超級喜歡這個....下課嘴饞都會買2、3顆來吃，一顆10元真的回不去。」
爭鮮gogo「10元壽司」走入歷史！前員工揭真相
事實上，這種爭鮮外帶店「爭鮮gogo」通常會進駐在捷運站、火車站、轉運站商場裡面，像是南港車站CITYLINK、北車轉運站、松山車站等地方都可以看到爭鮮gogo的門市，早期的爭鮮gogo就是會販售數種口味、單包裝的壽司，每一顆售價都是10元，民眾可以拿塑膠盒自己挑選喜愛的口味自己拼湊，對於要搭高鐵、火車民眾來說，是餐點的好選擇，方便又快速。
不過，就有前員工也在貼文出面表示「前員工路過，這個機器我們都叫『打機』，很容易卡包裝紙，忙起來的時候真的很煩躁，但之後為了提高客單價，就把打機收起來了，變成直接賣整盒的」、「遇到疫情的時候，這種單顆的就不賣了，疫情過後什麼都漲，為了提高單價這個也就跟著取消囉！」
爭鮮gogo價格優勢降低！官網真實比價哭了
《NOWnews》記者在求學時期也常常要搭客運返鄉，經常就會在北車的爭鮮gogo買整盒或者10元自由配上車吃，記得當時價格一整盒10貫壽司裝的只要80至100元，對比店家價格是有7折、甚至更低的優惠，不過現在隨著物價飆漲，價格真的已經大不如前，像是北車、南港車站CITYLINK的10元壽司也已經沒有賣了，都改整盒壽司販售，這也讓爭鮮外帶店價格優勢沒有以往高。
記者實際上爭鮮gogo官網查看最新商品售價，現在都是販售整盒壽司以及其他丼飯類，以壽司來說，像是「鮭魚6貫餐盒」120元，店內用餐也是3盤120元，價格並沒有差異；不過像是「焦糖鮭雙享」有8貫鮭魚壽司，售價130元，店內吃則是要160元，也大概有8折的優惠，其實還是比較便宜，但跟過往價格相比還是回不去，也令不少人感嘆物價飆漲的速度實在相當可怕啊！
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「天啊...難怪就一直覺得少了什麼，這個消失真的好可惜」、「以前通勤回家都去車站買10顆100元，跟店內比直接打7折的概念」、「超喜歡10元自由配，可惜現在都沒有了」、「超懷念！有時候要搭火車前會在車站的爭鮮買，然後在車上慢慢吃」、「超級喜歡這個....下課嘴饞都會買2、3顆來吃，一顆10元真的回不去。」
爭鮮gogo「10元壽司」走入歷史！前員工揭真相
事實上，這種爭鮮外帶店「爭鮮gogo」通常會進駐在捷運站、火車站、轉運站商場裡面，像是南港車站CITYLINK、北車轉運站、松山車站等地方都可以看到爭鮮gogo的門市，早期的爭鮮gogo就是會販售數種口味、單包裝的壽司，每一顆售價都是10元，民眾可以拿塑膠盒自己挑選喜愛的口味自己拼湊，對於要搭高鐵、火車民眾來說，是餐點的好選擇，方便又快速。
不過，就有前員工也在貼文出面表示「前員工路過，這個機器我們都叫『打機』，很容易卡包裝紙，忙起來的時候真的很煩躁，但之後為了提高客單價，就把打機收起來了，變成直接賣整盒的」、「遇到疫情的時候，這種單顆的就不賣了，疫情過後什麼都漲，為了提高單價這個也就跟著取消囉！」
爭鮮gogo價格優勢降低！官網真實比價哭了
《NOWnews》記者在求學時期也常常要搭客運返鄉，經常就會在北車的爭鮮gogo買整盒或者10元自由配上車吃，記得當時價格一整盒10貫壽司裝的只要80至100元，對比店家價格是有7折、甚至更低的優惠，不過現在隨著物價飆漲，價格真的已經大不如前，像是北車、南港車站CITYLINK的10元壽司也已經沒有賣了，都改整盒壽司販售，這也讓爭鮮外帶店價格優勢沒有以往高。
記者實際上爭鮮gogo官網查看最新商品售價，現在都是販售整盒壽司以及其他丼飯類，以壽司來說，像是「鮭魚6貫餐盒」120元，店內用餐也是3盤120元，價格並沒有差異；不過像是「焦糖鮭雙享」有8貫鮭魚壽司，售價130元，店內吃則是要160元，也大概有8折的優惠，其實還是比較便宜，但跟過往價格相比還是回不去，也令不少人感嘆物價飆漲的速度實在相當可怕啊！