專訪／海神執行長李偉誠運籌帷幄打造冠軍陣容　本土流動率超低！

台灣籃壇今夏再度出現重大變革，TPBL職業籃球聯盟誕生，結合原本T1四隊和PLG三隊，組成全新的對戰組合，受到球迷矚目。《NOWnews》也陸續專訪TPBL職籃會長和各球團經營者，暢談新球季展望與職籃發展。而海神執行長李偉誠（Wilson）也暢談建隊理念，也分享獨到的籃球見解。
全家海神成軍邁入第4年，球員流動率堪稱是所有職籃球隊最低的，主因是球團悉心照顧所有球員，同時給予合理的薪資待遇，以及退休後的工作保障，也讓選手有「家」的趕受，願意長時間效力。
新球季海神僅有王詠誠離隊，同時在選秀會當中網羅即戰力後衛魏莨哲，整體隊形不變，搭配主控後衛布銳克曼，讓海神在新球季中，依舊是衝擊冠軍的熱門球隊之一。
本土球員流動率全聯盟最低
海神執行長李偉誠（Wilson）其實在成軍初期就已運籌帷幄，針對各個位置遴選人才，包括明星大前鋒胡瓏貿、射手于煥亞，防守大鎖林任鴻都是球隊的中流砥柱，並依照陣型，選擇合適的洋將人選。
李偉誠透露，「目前從海神離開的球員只有李漢昇與王詠誠，而優質後衛確實是我們一直在尋找的對象。包括陳又瑋、蔣淯安等本土控衛，球團都有接觸；而本季補進魏莨哲，球隊也寄予厚望，盼能跟著布銳克曼，一起成長。」
魏莨哲原本計畫加入中國CBA，也確實已有球隊相中，而最終為何情定海神？李偉誠也分享與魏莨哲之間的小故事。
海神給予魏莨哲的合約中同時附帶旅外條款，對於他的未來不設限，李偉誠說，「其實能在CBA打出名堂的選手並不多，魏莨哲有很好的資質，如果在台灣職籃磨練後再旅外也不遲，屆時他要轉戰其他聯盟，我們絕對不會阻攔。」
談到新球季的洋將補強，李偉誠表示，「因為海神陣中擁有胡瓏貿，讓我們有空間補強一個小洋將。布銳克曼已非常適應台灣，且與對手相處融洽，更能幫助團隊成長，所以選擇續留。其他位置則有新的規劃，盼能在攻守上都更均衡。」
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新球季海神僅有王詠誠離隊，同時在選秀會當中網羅即戰力後衛魏莨哲，整體隊形不變，搭配主控後衛布銳克曼，讓海神在新球季中，依舊是衝擊冠軍的熱門球隊之一。
本土球員流動率全聯盟最低
海神執行長李偉誠（Wilson）其實在成軍初期就已運籌帷幄，針對各個位置遴選人才，包括明星大前鋒胡瓏貿、射手于煥亞，防守大鎖林任鴻都是球隊的中流砥柱，並依照陣型，選擇合適的洋將人選。
李偉誠透露，「目前從海神離開的球員只有李漢昇與王詠誠，而優質後衛確實是我們一直在尋找的對象。包括陳又瑋、蔣淯安等本土控衛，球團都有接觸；而本季補進魏莨哲，球隊也寄予厚望，盼能跟著布銳克曼，一起成長。」
魏莨哲原本計畫加入中國CBA，也確實已有球隊相中，而最終為何情定海神？李偉誠也分享與魏莨哲之間的小故事。
海神給予魏莨哲的合約中同時附帶旅外條款，對於他的未來不設限，李偉誠說，「其實能在CBA打出名堂的選手並不多，魏莨哲有很好的資質，如果在台灣職籃磨練後再旅外也不遲，屆時他要轉戰其他聯盟，我們絕對不會阻攔。」
談到新球季的洋將補強，李偉誠表示，「因為海神陣中擁有胡瓏貿，讓我們有空間補強一個小洋將。布銳克曼已非常適應台灣，且與對手相處融洽，更能幫助團隊成長，所以選擇續留。其他位置則有新的規劃，盼能在攻守上都更均衡。」
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