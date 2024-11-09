專訪／海神執行長李偉誠運籌帷幄打造冠軍陣容　本土流動率超低！

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▲海神後衛布銳克曼仍是球隊的核心。(圖／高雄全家海神提供)

▲高雄全家海神職業籃球隊，本季簽下高雄師大畢業的魏莨哲。22歲的魏莨哲不僅是UBA本土得分王外更兼顧學業，就讀高雄師大期間修習完教育學程。（圖／海神球團提供）

▲海神隊執行長李偉誠（Wilson）。（圖／海神球團提供）

台灣籃壇今夏再度出現重大變革，TPBL職業籃球聯盟誕生，結合原本T1四隊和PLG三隊，組成全新的對戰組合，受到球迷矚目。新球季海神僅有王詠誠離隊，同時在選秀會當中網羅即戰力後衛魏莨哲，整體隊形不變，搭配主控後衛布銳克曼，讓海神在新球季中，依舊是衝擊冠軍的熱門球隊之一。海神執行長李偉誠（Wilson）其實在成軍初期就已運籌帷幄，針對各個位置遴選人才，包括明星大前鋒胡瓏貿、射手于煥亞，防守大鎖林任鴻都是球隊的中流砥柱，並依照陣型，選擇合適的洋將人選。李偉誠透露，海神給予魏莨哲的合約中同時附帶旅外條款，對於他的未來不設限，談到新球季的洋將補強，李偉誠表示，「因為海神陣中擁有胡瓏貿，讓我們有空間補強一個小洋將。布銳克曼已非常適應台灣，且與對手相處融洽，更能幫助團隊成長，所以選擇續留。其他位置則有新的規劃，盼能在攻守上都更均衡。」