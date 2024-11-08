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近年呈現「螺旋式下滑」的美國晶片大廠英特爾（Intel），之前宣布規模達到100億美元的削減成本計畫，不僅裁員1.5萬人，也減少員工福利，像是辦公室不再提供免費的咖啡和茶以及水果。然而，英特爾本周宣布，為了提振士氣，決定把小確幸還給員工，辦公室恢復供應免費的咖啡和茶，英特爾表示，雖然只是很小的改變，但卻是跨出重要的一步。根據《Digit.in》報導，英特爾本週在內部員工論壇「Circuit」上發布消息，稱儘管仍然面臨嚴峻的成本挑戰，「但我們知道，一點點小確幸在我們的日常生活中發揮著重要作用」。英特爾宣布辦公室恢復供應免費的咖啡和茶，「我們知道這只是一小步，但我們希望這是支持工作場所文化的有意義一步」。報導指出，英特爾辦公室過去也會供應免費水果，後來也因削減成本被取消，但目前尚未打算恢復。事實上，英特爾人力部門主管經理潘比安奇（Christy Pambianchi）上禮拜才表示，免費咖啡不會很快恢復，因為公司每年要花費1億美元在這項福利上，「在我們的財務狀況好轉之前，我們需要暫停這些活動」。結果這禮拜就宣布恢復，可見英特爾已經體認到提振員工士氣的重要性。