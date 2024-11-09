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▲港口廣場上，有一顆橢圓形的巨大藝術裝置矗立，並被一條一條線體包覆住，頗吸引路過民眾注意。（圖／取自「臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司」粉專）

▲國際級康木祥雕塑大師無償放置基隆展出作品，向民眾宣揚再生藝術，不同作品分別環繞在基隆港四周。（圖／取自「臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司」粉專）

▲康木祥大師和法務部矯正署八德外役監獄合作，與受刑人合作打造出《無限生命》、《如意生命》、《傷腦鯨》等系列作品。（圖／取自「臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司」粉專）

基隆港不時展出各類型的裝置藝術，供遊客及在地居民欣賞，而近日基隆港迎來新的風景，廣場上突然出現一顆橢圓形的巨大藝術裝置，讓不少網友瘋猜真實身分「像顆巨型的仙人球」、「超大蛹？」對此，有內行人解答，其實這是國際級藝術大師康木祥的作品，「臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司」也證實，康木祥大師無償放置基隆展出作品，向民眾宣揚再生藝術，並將於11月12日在基隆港與眾人分享創作理念。一名網友昨（8）日在臉書社團「基隆人日常」發文，他PO出基隆港的最新景色，只見在港口廣場上，有一顆橢圓形的巨大藝術裝置矗立，並被一條一條線體包覆住，頗吸引路過民眾注意，讓原PO也忍不住笑喊：「剛剛才放進國門廣場的馬鈴薯。」也引起許多網友猜測這個裝置藝術的真實身分。不少人紛紛發揮創意留言，、「像顆巨型的仙人球」、「超大蛹？」也有網友直言，「藝術類很抽象，但也要讓人看的懂才好呀」、「個人覺得換這麼多還是之前那個撐傘黑人比較好看」。同時也出現內行人解答，「是康木祥的作品，應該百萬起跳吧！他曾用101大樓電梯換下的鋼纜做成一系列高人氣的作品」、、「是康木祥大師做的嗎？如果是非常值得去欣賞」。事實上，「臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司」臉書粉專昨日也發文，表示，「大家一起找尋它們的蹤跡吧！」另外，康木祥大師也即將於11月12日來到基隆港，與大家分享創作理念，「屆時揭曉謎底，敬請期待！」康木祥從小住在苗栗通霄鎮，他來自一個有愛的大家庭，但心中對於創作卻是抱著勇於創新與突破的態度，自13歲就開啟的藝術之路，可說是逐木而居，他從通霄、三義再到龜山島，因緣際會下遇上101大樓電梯的退役鋼索，並以此當作創作媒材，和法務部矯正署八德外役監獄合作，與受刑人合作打造出《無限生命》、《如意生命》、《傷腦鯨》等系列作品。康木祥大師的再生鋼纜藝術創作作品揚名國際，在歐洲與美國的許多城市與藝術節中接連展出，包含瑞士蒙特勒雙年展、德國柏林波茲坦廣場、漢堡市政廳前廣場、法國巴黎YIA藝術博覽會、美國紐約百老匯大道時尚特區、華盛頓雙橡園紐澤西雕塑公園等，將台灣以藝術的形式散播到全球各地。