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日本國家棒球隊即將在2024年世界棒球12強賽中與其他國家的球隊進行交手，日本隊總教練井端弘和今（8）日接受日本媒體《Sponichi Annex》訪問時，提及對中華隊的觀察和評價，他直言台、日球風很像，也點名林立、林安可兩名打者能力出色，對中華隊相當警惕。日本隊將在11月13日的小組賽中迎戰澳洲，之後移師台灣，接著對戰韓國、台灣、古巴和多明尼加。比賽場地將會在臺北大巨蛋和天母棒球場。對於中華隊的風格，井端弘和分析表示，中華隊的比賽風格「和日本很像」，且因為中華職棒的6支球隊中都有日本教練協助指導——他本人也曾擔任台鋼雄鷹隊的客座教練——使得台灣棒球更具日本風格。井端監督認為中華隊雖然有待精進，但正在朝更細緻的棒球球風發展，是「很難對付的對手」。而中華隊的重點球員，井端弘和直言這支球隊中擁有多位打擊能力出色的選手，例如：林立（打擊率.353，中華職棒打擊王）和林安可（曾奪得全壘打王、打點王和新人王），都是非常有威脅的打者。另外，台灣投手群的表現也讓井端弘和有所警戒，雖然效力於統一獅的強投古林睿煬因傷退出，但井端在看過中華職棒的比賽後，發現中華隊的中繼投手群中有許多人球速快、且球種具有多樣性。總結來說，井端認為中華隊陣中擁有多名優秀的投打選手，且球風接近日本，因此需要對中華隊高度警惕。