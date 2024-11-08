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前總統川普（Donald Trump）在2024美國總統大選大獲全勝，再度入主白宮，「川普2.0」時代來臨讓不少民主黨支持者傷心，然而，美國許多學校，包括哈佛大學，在選後隔天宣布取消部分課程，或是開放學生以調適大選結果為理由請假，這樣的做法也引發爭議，被批評者砲轟是脫離現實而且似乎是把學生都當成巨嬰。根據《福斯新聞》報導，美國大學在選舉過後替學生提供的特別「療傷」措施引發批評，像是喬治城大學邀請傷心學生前往一間「自我照顧套房」，房內準備了牛奶和餅乾、熱可可，樂高玩具以及一些簡單的著色繪本和正能量練習。哈佛大學社會學系、數學系和通識教育系的幾門課程，則在大選隔天宣布取消，或者不要求學生一定要出席，並延長了繳交作業的截止日期，以讓學生「處理選舉結果」。維吉尼亞理工大學的學生在大選隔天，則是可以與治療犬玩耍，做藝術和手工藝，或參加「指導伸展」課程，作為諮詢中心組織的「自我照顧」活動的一部分。類似上述例子的學校還有很多，這些措施也引發批評，弗羅里達大西洋大學 （Florida Atlantic University）教授雷瑟（William J. Luther）直呼誇張，認為這讓學校看起來像「脫離現實的瘋子」，削弱了大眾對高等教育的尊重和對學術研究的信任。大學報記者艾蜜莉（Emily Sturge）表示，這些活動看起來屬於托兒所而不是高等教育機構，大學應該為下一代做好準備，讓他們在現實世界中生存，而不是讓學生在繪本上著色。