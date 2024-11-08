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▲陳奕迅表示〈這樣很好〉確實很難唱，不過他也很期待可以在現場唱給大家聽。（圖／環球音樂提供）

繼〈孤勇者〉之後，《英雄聯盟》再與陳奕迅（Eason）聯手打造《英雄聯盟》影集《奧術》第二季的中文主題曲〈這樣很好〉。這次《奧術》第二季，全劇一共有22首歌曲，Eason的〈這樣很好〉是中文版主題曲，這首歌將在劇集的重要劇情中出現。另外21首插曲，分別由世界各地不同的傑出歌手演釋，當中包括Imagine Dragons、 d4vd、Stray Kids及Linkin Park新主唱Emily Armstrong等等，陣容頂盛，而陳奕迅是當中唯一一位華人歌手，把華語歌曲帶進國際市場，實力非常厲害。從〈超人的主題曲〉、鋼之鍊金術師的〈不死傳說〉及〈孤勇者〉，如今陳奕迅還擔任《英雄聯盟》第二季劇集《奧術》的主題曲演唱者，全球都可以聽到他的歌聲，陳奕迅自己也說，「跟這些動漫、超現實英雄故事歌緣分沒斷過，但我又沒想太多，覺得很榮幸，能把中文歌推向愈來愈大的聽眾群，是我的運氣和福氣…緣分一切剛剛好，到我走到這階段，人生有經歷之後，唱到〈這樣很好〉只覺得很感動。」而聽過這首歌的人，都認為陳奕迅的唱歌功力無人匹敵，因為這首歌非常難唱，沒多少人可以挑戰，因此有許多歌迷期待聽一聽陳奕迅唱現場的震撼。陳奕迅則說，這首歌用了2個多小時錄好，歌的確是難唱，所以也不可能錄很長時間，否則他會錄到失聲。他用了一段時間去了解歌曲的故事內容，才進錄音室，副歌部分則需要用很多能量才可完成，爆上高音其實是情緒所到自發向上爆，而且都是一口氣唱完，非分段來錄。被問到會不會是他唱過最難唱的一首歌，陳奕迅想了想，表示「苦瓜 、浮誇都不容易唱，但是不是最難唱？我沒有這感覺，我只能說，作為歌手，雖然我的同事平日很少見我練歌，但我是一個不停練歌的人。練歌是無可避免，練到爛熟、不停研究首歌才進錄音室是最好的，沒有所謂最難唱，練得多便可以。這首歌目前我覺得跟它的相處仍不多，假以時日，我會唱得再輕鬆一些，一定會有機會現場唱給大家聽。」