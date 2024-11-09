專訪／魔獸等大咖洋將無緣來台　國內職籃薪資上限設多少合理？

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▲「表弟」卡森斯曾在台灣打球，也幫住雲豹奪得隊史首冠。（圖／資料照，T1聯盟提供）

▲台灣洋將薪資水平並不低，但仍不及中、日、韓。（圖／資料照，記者葉政勳攝 , 2024.06.12）

▲高雄全家海神GM李偉誠和新秀合照。（圖／葉政勳設）

TPBL職籃聯盟日前宣布洋將月薪上限為2萬美元，且不再設有「特殊條款」，此政策也讓「魔獸」豪爾德、「表弟」卡森斯等NBA大咖洋將來台獻技的盛宴，成為絕響，甚至連「飆風玫瑰」Derrick Rose來台的傳聞也不攻自破。過去T1職籃聯盟設有洋將薪資上限「特殊條款」，若超過薪資上限的球員，須主動通報，經審議通過方可簽屬合約，免受薪資上限所限制。之前豪爾德來台打球，據悉桃園雲豹總支出約1億台幣，但也在台灣掀起一陣「魔獸旋風」，締造台籃單場收視率、進場人數等紀錄。針對職籃洋將薪資上限金額為何較合理？TPBL聯盟各球團也開會討論才做出訂案。對此高雄全家海神執行長李偉誠（Wilson）也提出看法，其實2萬美金的月薪，在各國職籃中已經屬於頂尖，且跟NBA G League的平均年薪4萬美元相比，台灣年薪可達20萬以上，絕對能吸引好手來台。李偉誠也拿歐洲頂級聯賽的薪資來做對比，目前在亞洲籃壇，台灣外援平均月薪大概排在第4，僅次於中國CBA、南韓KBL和日本B聯盟；至於菲律賓職籃雖偶爾開出極高的價碼，但大部分都屬於短期合約，跟台灣能實領10個月，還是有不小落差。李偉誠提出看法，至於為何不比照日、韓職籃的薪資上限，李偉誠認為，即便開出同樣的條件，外援仍會傾向往更高層級的聯賽發展，因此，應該要把國內籃壇水準拉高，屆時再來討論增加薪資，才是最好的方法。