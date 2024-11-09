專訪／魔獸等大咖洋將無緣來台　國內職籃薪資上限設多少合理？

TPBL職籃聯盟日前宣布洋將月薪上限為2萬美元，且不再設有「特殊條款」，此政策也讓「魔獸」豪爾德、「表弟」卡森斯等NBA大咖洋將來台獻技的盛宴，成為絕響，甚至連「飆風玫瑰」Derrick Rose來台的傳聞也不攻自破。而究竟洋將薪資上限門檻該訂在多少美元？是否該增設「特殊條款」，成為台灣籃壇討論的話題，高雄全家海神執行長李偉誠（Wilson）接受《NOWNEWS》專訪，提出觀點和看法。
過去T1職籃聯盟設有洋將薪資上限「特殊條款」，若超過薪資上限的球員，須主動通報，經審議通過方可簽屬合約，免受薪資上限所限制。之前豪爾德來台打球，據悉桃園雲豹總支出約1億台幣，但也在台灣掀起一陣「魔獸旋風」，締造台籃單場收視率、進場人數等紀錄。
不過根據TPBL職籃聯盟全新規章顯示，各隊洋將月薪上限為2萬美元，且例行賽獎金不得超過年薪(10個月)總額的10%，換句話說，一名洋將最多一個球季上限可拿22萬美元(約700萬台幣)，且取消「特殊條款」，所有洋將薪資都必須照規章實行。
魔獸、表弟等大咖球星來台成絕響
針對職籃洋將薪資上限金額為何較合理？TPBL聯盟各球團也開會討論才做出訂案。對此高雄全家海神執行長李偉誠（Wilson）也提出看法，其實2萬美金的月薪，在各國職籃中已經屬於頂尖，且跟NBA G League的平均年薪4萬美元相比，台灣年薪可達20萬以上，絕對能吸引好手來台。
李偉誠也拿歐洲頂級聯賽的薪資來做對比，最頂尖的歐洲籃球聯賽，平均年薪則落在50萬美元，而希臘、以色列跟法國的一級聯賽，平均年薪落在6-25萬之間，外援平均年薪則與台灣差不多。
目前在亞洲籃壇，台灣外援平均月薪大概排在第4，僅次於中國CBA、南韓KBL和日本B聯盟；至於菲律賓職籃雖偶爾開出極高的價碼，但大部分都屬於短期合約，跟台灣能實領10個月，還是有不小落差。
台灣洋將薪資是歐洲一級聯賽水平
李偉誠提出看法，設薪資上限在月薪2萬美元，是符合目前台灣籃壇的實力水轉和薪資水平，絕非是球團出不起更多的錢，而是一旦把薪資設的更高，洋將溢價的狀況將非常嚴重，對於職籃發展並非好事。
至於為何不比照日、韓職籃的薪資上限，李偉誠認為，即便開出同樣的條件，外援仍會傾向往更高層級的聯賽發展，因此，應該要把國內籃壇水準拉高，屆時再來討論增加薪資，才是最好的方法。
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不過根據TPBL職籃聯盟全新規章顯示，各隊洋將月薪上限為2萬美元，且例行賽獎金不得超過年薪(10個月)總額的10%，換句話說，一名洋將最多一個球季上限可拿22萬美元(約700萬台幣)，且取消「特殊條款」，所有洋將薪資都必須照規章實行。
魔獸、表弟等大咖球星來台成絕響
針對職籃洋將薪資上限金額為何較合理？TPBL聯盟各球團也開會討論才做出訂案。對此高雄全家海神執行長李偉誠（Wilson）也提出看法，其實2萬美金的月薪，在各國職籃中已經屬於頂尖，且跟NBA G League的平均年薪4萬美元相比，台灣年薪可達20萬以上，絕對能吸引好手來台。
李偉誠也拿歐洲頂級聯賽的薪資來做對比，最頂尖的歐洲籃球聯賽，平均年薪則落在50萬美元，而希臘、以色列跟法國的一級聯賽，平均年薪落在6-25萬之間，外援平均年薪則與台灣差不多。
目前在亞洲籃壇，台灣外援平均月薪大概排在第4，僅次於中國CBA、南韓KBL和日本B聯盟；至於菲律賓職籃雖偶爾開出極高的價碼，但大部分都屬於短期合約，跟台灣能實領10個月，還是有不小落差。
台灣洋將薪資是歐洲一級聯賽水平
李偉誠提出看法，設薪資上限在月薪2萬美元，是符合目前台灣籃壇的實力水轉和薪資水平，絕非是球團出不起更多的錢，而是一旦把薪資設的更高，洋將溢價的狀況將非常嚴重，對於職籃發展並非好事。
至於為何不比照日、韓職籃的薪資上限，李偉誠認為，即便開出同樣的條件，外援仍會傾向往更高層級的聯賽發展，因此，應該要把國內籃壇水準拉高，屆時再來討論增加薪資，才是最好的方法。
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