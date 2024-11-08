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▲潮州土狗發起挑戰，沒想到真的獲得廠商青睞，讓他覺得很驚訝。（圖／奇洱文創提供）

2年沒有新作品的潮州土狗，上個月發行「2024全民運動會」主題曲〈綻放〉，11月7日再度發行新單曲〈小米酒的Homie〉，輕鬆的曲風搭配超直白歌詞，宣告原汁原味的潮州土狗回來了。而被問到為什麼2年沒作品？他開玩笑說：「我們原住民就是懶啊！」但其實是他寫了非常多半成品，但都不滿意，覺得沒有突破自己，想東想西的狀況下，才會默默過了2年。潮州土狗因為過不去心中的坎，2年來都沒有發行新作品，公司看不下去，逼他搬來台北。他也認了，自己就是遇到瓶頸，所以覺得換個環境是一件好事，而他也趁著新單曲的宣傳，再度發布公約，宣誓從11月起每個月都要交出2首Demo，如果沒有做到就要砸壞自己心愛的PS5，如此「重誓」讓公司員工相當滿意，紛紛表示有感受到潮州土狗想要振作的強烈心意！除了推出新作品的決心，潮州土狗今年5月初還開始上傳「每天喝維士比喝到變代言人」系列影片，主動尋求與廠商合作的機會。沒想到半年後真的成功獲得廠商青睞，本來只是覺得好玩的他，真的收到合作邀約時當場傻眼，「超驚訝的，怎麼會發生這種事！」潮州土狗也特地為廠商創作出〈小米酒的Homie〉，是近期他自己很滿意的作品。在〈小米酒的Homie〉MV中，潮州土狗還一人分飾兩角，分別是勞動兄弟跟辦公室社畜，難得西裝筆挺的他，在MV的最後成功晉升「華爾街土狗」，他說道：「MV故事就是大家為了共同目標，越級打怪而得到冠軍的感覺。」這支MV也是他除了〈現主時〉跟〈假面甜心〉以外，最正式拍攝的MV，讓他忍不住大呼：「謝謝廠商爸爸！」