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▲嚴藝文在拍《影后》的時候，把很多演員都逼哭了。（圖／記者吳翊緁攝）

▲嚴藝文直呼，女演員之間都互相能感同身受對方的處境。（圖／記者吳翊緁攝）

▲曾莞婷以為自己要演大學生，其實是媽媽。（圖／翻攝自Netflix）

▲謝盈萱雖飾演曾莞婷的死對頭，但其實看到她面臨這個窘境，差點都哭了。（圖／翻攝自Netflix）

嚴藝文執導的寫實影集《影后》重現了女明星私下真實的一面，嚴藝文日前接受《NOWnews今日新聞》專訪，聊到在拍攝時把每個影后「逼瘋」的經過，身為導演，既心疼又過癮，曾莞婷劇中因為不能接受自己已經要演媽媽了，在一場飯局上出糗，同場演員謝盈萱看了都忍不住紅了眼眶，跟嚴藝文說，「是我就崩潰了。」嚴藝文說，「我不敢說百分百啦，畢竟戲很多都是半真半假，但每個人有她自己要負責的人生課題，有的是要面對親情，有的是要處理她的愛人，然後有的是要面對一個婚姻，不管各種，那這種東西我覺得，其實每個女演員身上，或多或少都有抽取一點出來，包括我自己。」但在演那些半真半假的東西時，演員都會有某個瞬間覺得「天啊，這太赤裸」，嚴藝文倒是喜歡這種魔幻時刻，「，我就會說沒關係，如果不ok我們就不要，但我想試看看，我就會陪她聊個天，先讓她抒發一下情緒，發洩完我們再開始工作。」其中一幕，楊謹華跟謝盈萱吵架，謝盈萱為愛退出演藝圈轉當經紀人，楊謹華罵她蠢，謝盈萱對她大吼，好不容易拿了獎，結果隔天都是楊謹華的版面，說她搶了楊謹華的影后，這段對白，就在2022年金鐘獎上真實發生！當時謝盈萱以《四樓的天堂》拿下金鐘視后，那年是楊謹華第7次槓龜。雖然謝盈萱沒有真的成為眾矢之的，但楊謹華確實是大家心中的遺珠，嚴藝文說她在寫劇本時，完全沒想到這件事，完全是巧合，「，戲是假的，但情感是真的，所以常常拍完會有一點尷尬，需要緩一緩。」令人膽戰心驚的還不只這一幕，楊謹華在劇中自嘲入圍過很多次，沒有拿過一次，嚴藝文坦言其實楊謹華那時候狀態已經很ok了，只是她拍完這段，現場氣氛的確有點「怪怪的」，不是她本身，而是旁人開始露出想安慰她的眼光，「就像她這次得獎，說很高興是不用再安慰身邊朋友，那東西對她來講是一種壓力跟包袱，別人同情的眼神，她理解大家的好意，但就是有點難承受。」當演員穿梭在這真真假假的虛幻中，藉由表演來發洩自己，未必不是件壞事，身為導演，嚴藝文像是計謀被戳破一樣，偷偷地承認，「導演很奸詐的是，你就是想要這個東西，利用這個東西！因為根本不用去幫她建立情感，只要推她到那個地方去，那當然我也必須很負責任，把演員推到懸崖，就要想辦法把她帶回來，得要收拾殘局才行，哈哈！」就算不是自己的角色，看到別的角色的遭遇，也會將自己帶入情境中，例如第3集中，曾莞婷飾演的美魔女潘茵茵，面臨到即將要「演媽媽」這件事，這代表著她老了，青春已經一去不復返，但她卻還沒接受這個事實，當有新的角色找上門，她還以為對方找她演大學生，談得正起勁時，要演大學生的演員突然出現，她這才恍然大悟，尷尬得躲去廁所，還賞了自己一巴掌，重整笑容再出去面對。謝盈萱就飾演這場戲中的製作人，看著曾莞婷面臨人生窘境，即便在劇中是死對頭，但其實謝盈萱看她這段戲都快哭了，嚴藝文說，「女演員就是會感同身受，，該怎麼收拾這個殘局，盈萱就說要是以她個性，真不知怎麼收拾，但潘茵茵就會撐住，她看到莞婷演的時候，我看得到她有點眼眶紅紅。」這些影后們在劇中合作拍攝電影，楊謹華因為腳傷一直NG，嘴上說ok，轉過身立刻崩潰大哭，內心早就崩塌，但還是得把工作完成，「這場拍完，大家都說好恐怖哦！這輩子不想碰到這個，太恐怖了！救命啊！」